Nicki Minaj vs. Cardi B: Zweite Runde



Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Nicki Minaj vs. Cardi B: Nach dem Schuh fliegen jetzt die verbalen Fetzen

Die Schlammschlacht zwischen den beiden US-Rapperinnen geht weiter! Nachdem Cardi B an der New York Fashion Week einen Schuh nach Nicki Minaj geworfen hat, reagiert Minaj nun in ihrer Radioshow.

Am Wochenende kam es zu wüsten Szenen an der New York Fashion Week. US-Rapperin Cardi B warf einen Schuh nach ihrer Rapper-Kollegin Minaj. Die Auseinandersetzung drohte zu eskalieren, Sicherheitskräfte mussten eingreifen. Dabei kassierte Cardi B eine Beule.

Später meldete sich Cardi B in einem Instagram-Post und versuchte sich zu erklären. Angeblich habe Minaj ihre Fähigkeiten als Mutter in Frage gestellt. So schreibt also Cardi B:

«But when you mention my child, you choose to like comments about me as a mother, make comments about my ability to take care of my daughter is when all bets are fuckin off!»

Cardi B endet ihr Statement mit tiefgründigen Worten:

«Bitches talk all that shit in they raps but in real life they pussy.»

Die Antwort von Nicki Minaj

Minaj liess den verbalen Schlag nicht auf sich sitzen. In ihrer eigenen Radioshow «Queen Radio Show» reagiert sie nun auf die Kritik von Cardi B und schämt sich offensichtlich:

«I could not believe how humiliating it all felt because of how we made ourselves look.»

Wie es scheint, war ihr die Meinungsverschiedenheit mit Cardi B zu primitiv, und so antwortete sie entsprechend erwachsen:

«That’s clown shit. Telling the world that someone said something so you don’t look dumb as clown shit. You knew when that footage came out you were about to look fucking dumb.»

Die «Highlights» von Minajs Radioshow Video: YouTube/Queen Radio Minaj 1

Wie Billboard.com mutmasst, missgönne Minaj den kometenhaften Aufstieg Cardi B's:

«She has built her career off of sympathy and payola.»

Was lernt man daraus? Wenn zwei Rapperinnen eine Meinungsverschiedenheit haben, wird der Streit natürlich in der Öffentlichkeit ausgetragen. Damit alle was davon haben. Oder so. Vielleicht kommt ja bald ein neues Album.

