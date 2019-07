Pink postet Bild von Holocaust-Denkmal – und bringt Kritiker direkt zum Schweigen

International

Pink postet Bild von Holocaust-Denkmal in Berlin – und verteidigt Bild



Das Holocaust-Manhnmal in Berlin zieht jährlich viele Besucher an. Auch die US-amerikanische Popsängerin Pink stattete dem Denkmal während ihrer Deutschland-Tour einen Besuch ab. Mit dabei waren ihre zwei kleinen Kinder.

Nach dem Besuch stellte Pink ein Bild der zwei Sprösslinge ins Netz, die durch das Denkmal springen. Pink ist sich der Bedeutung des Mahnmals offenbar bewusst. Oft gerieten Bilder, die in Vergangenheit dort geschossen wurden, in Kritik. Pink will davon jedoch nichts wissen. Unter ihren Instagrampost schrieb sie:

«Die Person, die dieses Denkmal erschaffen hat, glaubte daran, dass Kinder Kinder sein können. Für mich bedeutet es, das Leben nach dem Tod zu feiern», schreibt Pink an potentielle Kritiker. Ihre Kinder und ihre Familie seien selbst Jüdisch, so die Sängerin weiter. «Behaltet euren Hass und eure Verurteilung für euch.»

