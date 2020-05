International

Musik

Sido: Über diese Verschwörungstheorien spricht er auf YouTube



Jetzt auch Sido: So verbreitet der deutsche Rapper krude Verschwörungstheorien

Bild: EPA

Der deutsche Rapper Sido macht in einem neuen YouTube-Video auf sich aufmerksam. In einer fast 40 minütigen Sitzung mit Ali Bumaye im Format «Ali therapiert» kommt der Berliner immer wieder auf diverse Verschwörungstheorien zu sprechen. «Ich will jetzt hier nicht zu tief rein, sonst setzen mir die Leute wieder einen Aluhut auf», sagt Sido. Es seien aber alles Fakten, wie er beteuert.

Im Gespräch exerziert Sido praktisch die ganze Palette der kruden Theorien bis hin zum Antisemitismus durch. Den internationalen Kinderhändlerring, die Rothschildfamilie und die Medien, die nur Lügen verbreiten. Hier die wichtigsten Punkte:

Sido verteidigt Xavier Naidoo

Xavier Naidoo sprach jüngst in einem seiner Videos davon, dass eine Sekte Kinder entführen würde und deren Blut als Verjüngungsdroge an Reiche und Mächtige verkaufe. Sido sagt dazu im Video: «Kinder verschwinden auf unerklärliche Weise und wir können sie nicht wieder finden.»

Als Beispiel führt der deutsche Rapper Madeleine McCann an, die 2007 aus ihrer Ferienwohnung in Portugal verschwand und seither nicht wieder aufgetaucht ist. Dokumentarfilmer hätten den Fall ebenfalls untersucht und seien dann aber zu tief reingeraten. «Sehr reiche und mächtige Leute» hätten sich an der Recherche gestört, so Sido.

Auf die Frage, ob Xavier Naidoo durchgedreht ist, sagt Sido: «Xavier ist einfach zu tief drin.»

Rothschild in Frankfurt

Bild: EPA/DPA / EPA FILE

Sido scheint aber den Grund dafür zu kennen. Denn es sei eben so, dass der «alte Rothschild» einen seiner Söhne nach Frankfurt geschickt habe. «Die haben dann da angefangen, ihr Geschäft zu machen», sagt Sido. Deshalb sei Frankfurt – wo Xavier Naidoo herkommt – auch eine Stadt, in der diese Theorien verbreiteter sind.

Und woher weiss das Sido? Er kenne mehrere Rapper «aus Frankfurt und der Ecke», die ebenfalls «mit komischen Fragen konfrontiert» worden seien.

Die Medien sind unterwandert

Von den Kinderhändlerringen über die Rothschildfamilie gelangt Sido schliesslich zu «den grossen Medien», die alle «unterwandert» seien: «Die gehören alle irgend einem reichen Typen und der wird immer dafür sorgen, dass er und seines Gleichen geschützt werden.»

Deshalb brauche es «alternative Medien», die «gut recherchieren» und auch mal sagen: «Ich weiss es nicht, aber es könnte so sein.»

Die Situation in den USA ist nicht so schlimm

Bild: EPA

Als Beispiel dafür, wie wenig Medien zu trauen ist, führt Sido die Coronavirus-Epidemie in den USA an. «Die Situation da ist ja richtig schlimm», hat Ali Bumaye gehört. Darauf Sido: «Ja, das hast du gehört. Wie es wirklich ist, wissen wir nicht.»

Also das alles erfunden? Sido weiss es nicht. Aber man höre es ja nur in den «richtigen Medien». Und sowieso, schaue Sido gar keine Nachrichten mehr. Wirklich informiert über die Lage in den USA scheint Sido also dann doch nicht zu sein.

Die Reaktionen

Das Video wurde innert drei Tagen über 300'000 mal angeschaut und den meisten Usern scheint der Inhalt zu gefallen, wie die fast 12'000 Likes zeigen. Doch es stösst nicht überall auf Begeisterung, wie die ersten Reaktionen zeigen:

Schade #Sido. Ich hab Dich gemocht. Aber mit dem gefährlichen Quatsch hast Du mich verloren. 👋🏼 #COVID19 — Stefan Liebich (@berlinliebich) May 12, 2020

"Bester Mann, Sido, digga! Irgendwas wird schon dran sein, was er sagt mit Gates! Merkt es endlich ihr Schlafschafe 😆", Lukas 16.



Danke #Sido, dass du deine Reichweite nutzt, um jetzt auch antisemtische Verschwörungstheorien unter die Jugend zu bringen. Nicht. — Politisches Holografisches Notfallprogramm (@paddypalavert) May 13, 2020

Hey @YouTube & @GoogleDE, ich hab da mal eine Frage: Verdient Ihr eigentlich mit dem Antisemitismus, der Desinformation, dem Hass und den Lügen von Xavier #Naidoo, Attila #Hildmann, #Sido & Co auch noch Geld? Wenn ja, ist Euch das nicht mega peinlich? Google-#Aluhut-Verschwörung? — Jan Philipp Albrecht (@JanAlbrecht) May 12, 2020

Wegen #sido:

es ist keine akzeptierbare Meinung, Judenhass und Ritualmordlegenden zu verbreiten. Wirklich nicht. So gar nicht. Und das zu kritisieren ist auch keine Verhinderung der Konsensbildung. Es gibt keinen Konsens über die Notwendigkeit von Judenhass. — Alexander Eichholtz (@EichholtzAlex) May 13, 2020

Wenn Sido nur an Dinge glaubt die er schon gesehen hat, dann glaube ich nicht dass es Sido gibt #sido — Trigger108 (@Trigger_108) May 13, 2020

(leo)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Irrwegah Kollegah Naidoo äussert sich zum umstrittenen Song «Marionetten» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter