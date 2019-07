Im Alter von 92 Jahren – der tunesische Präsident Beji Caid Essebsi ist gestorben

Die Tour geht steil hinauf – aber es gibt noch viel steilere Strassen

An der Tour de France geht's ans Eingemachte: Auf drei schweren Alpenetappen wird entschieden, wer die Frankreich-Rundfahrt 2019 gewinnt. Die Pässe, die auf dem Programm stehen sind lang und steil – aber es wurden noch viel steilere Strassen gebaut.

Jetzt gibt es kein Verstecken mehr: Wer die Tour de France gewinnen will, darf in den Alpen keine Schwäche zeigen. Oder vielleicht besser ausgedrückt in einem Jahr ohne ganz grossen Topfavoriten: Wessen Schwäche am geringsten sein wird, der steht am Sonntag in Paris ganz zuoberst.

Den Auftakt bildet heute die Fahrt über den steilen Col de Vars, den mythischen Col d'Izoard und den langen Col du Galibier.

Die Etappe morgen ist zwar verhältnismässig kurz. Aber bis hinauf auf 2770 Meter – der Col …