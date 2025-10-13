wechselnd bewölkt
Das sind die 20 von den Hamas freigelassenen israelischen Geiseln

People react in anticipation of the release of Israeli hostages held in Gaza during a gathering at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Oded Balilty) ...
Im Laufe des Vormittags am 13. Oktobers sollen die 20 verbliebenen, lebenden Geiseln von den Hamas freigelassen werden. Bild: keystone

Das sind die 20 von den Hamas freigelassenen Geiseln

Nach über zwei Jahren in Gefangenschaft findet am 13. Oktober 2025 die Übergabe von 20 Geiseln statt. Sie werden aus der Gefangenschaft der Hamas entlassen.
13.10.2025, 10:3013.10.2025, 10:30
Nina Bürge
Nina Bürge

Nach über zwei Jahren in Gefangenschaft werden am 13. Oktober 2025 die von den Hamas verschleppten Geiseln freigelassen.

Die Freilassung hat um kurz nach 7 Uhr (Schweizer Zeit) begonnen. Dabei wurden die ersten sieben lebenden Geiseln freigelassen beziehungsweise an das Rote Kreuz übergeben, die Geiseln weiter in Richtung Israel bringen und mit ihren Familien wieder vereinen.

Um rund 7 Uhr wurden die ersten sieben Geiseln ans rote Kreuz übergeben und sind somit offiziell frei.

Bis um 9 Uhr (Schweizer Zeit) sollen voraussichtlich alle 20 Geiseln freigelassen werden.

Das sind die bisher frei gekommenen Geiseln:

Ziv und Gali Berman

epa12449973 A handout photo made available by the Israeli Government Press Office shows Gali (R) and Ziv Berman at the Israeli military base of Re&#039;im, Israel, 13 October 2025, following their rel ...
Die beiden Zwillingsbrüder Ziv und Gali wurden nach der Freilassung wiedervereint.Bild: keystone

Ziv Berman und sein Zwillingsbruder Gali Berman wurden am 7. Oktober aus ihrem Zuhause in Kibbutz verschleppt. Zu dem Zeitpunkt waren sie 26-jährig, mittlerweile sind die beiden Zwillinge 27 Jahre alt.

Die Mutter der beiden Zwillinge hatte gegenüber «CNN» im Februar 2025 gesagt, dass sie wisse, dass ihre Söhne noch leben würden, aber getrennt wurden.

Eitan Abraham Mor

Eitan Abraham Mor arbeitete am Supernova-Festival als Security, als er am 7. Oktober von den Hamas verschleppt wurde.

Eitan Mor Gaza Hamas-Geisel
Eitan Mor, nach der Freilassung mit seinen Eltern.Bild: screenshot: X/IsraelWarRoom

Zuletzt wurde er dort gesehen, als er versuchte, Festivalbesucher in Sicherheit zu bringen. Wie es um seinen Gesundheitszustand steht, ist nicht bekannt.

Matan Angrest

Matan Angrest ist ein Soldat der «Israel Defense Forces». Auch er wurde am 7. Oktober von den Hamas gekidnappt, als er 20 Jahre alt war. In der Gefangenschaft der Hamas ist er mittlerweile 22 Jahre alt geworden.

Sein Plan war es, sich gemeinsam mit seinem Vater ein Tattoo stechen zu lassen. Mittlerweile hat Matans Vater sich das Tattoo zu Ehren seines Sohns stechen lassen, während Matan in Gefangenschaft war.

Wie es um Matans Gesundheit steht, ist nicht bekannt.

Omri Miran

Omri Miran wurde verschleppt, nachdem die Hamas in sein Familienhaus eingebrochen waren. Er war zum Zeitpunkt seiner Entführung 46-jährig. Im April 2024 veröffentlichte die Hamas laut CNN ein Video von Omri Miran. In diesem sah man ihn neben der amerikanisch-israelischen Geisel Keith Siegel. Siegel wurde in der Zwischenzeit freigelassen.

Mirans Frau und deren beiden Töchter haben den Angriff der Hamas überlebt und konnten flüchten.

Alon Ohel

Alon Ohel war 22-jährig, als er am Nova-Musikfestival in Gefangenschaft genommen wurde. Laut Geiseln, die bereits freigelassen wurden, seien sie an der Seite von Ohel in Gefangenschaft gewesen.

Alon Ohel gaza Hamas-geisel
Alon Ohel an einem Stützpunkt der IDF nach seiner Freilassung. Bild: screenshot: X/IsraelWarRoom

Alon Ohel ist leidenschaftlicher Pianist und hatte vor, Jazz-Musik zu studieren. Zu seinen Ehren hat Ohels Familie ein gelbes Piano zum «Hostage-Square» in Tel Aviv gebracht, wo sie auf Ohel warten würden.

Matan Zangauker

Der mittlerweile 25-jährige Matan Zangauker wurde zusammen mit seiner Partnerin verschleppt. Während diese bereits freikam, wurde Matan weiterhin gefangen gehalten.

Matan Zangauker ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung.

Ariel und David Cunio

Die beiden Brüder Ariel und David Cunio wurden gemeinsam mit weiteren Angehörigen entführt. Darunter auch Davids, mittlerweile 5-jährige, Töchter. Bis auf Ariel und David sind alle Angehörigen der beiden bereits wieder freigekommen.

Israel nationwide protests and a general strike An Israeli protestor holds up cardboard cuttings of Ariel, L, And David, Cunio during a demonstration in Tel Aviv, Sunday Aug 17 2025, calling on Israel ...
Bei Protesten in Tel Aviv halten Demonstranten Fotos von Ariel (l.) und David Cunio (r.) in die Höhe.Bild: www.imago-images.de

Eitan Horn

Eitan Horn hatte zum Zeitpunkt seiner Entführung seinen grossen Bruder besucht. Die Brüder wurden beide in Gefangenschaft genommen.

Eitans grossen Bruder, Iair Hirn, wurde bereits Anfang des Jahres 2025 freigelassen.

Guy Gilboa-Dalal

Der mittlerweile 24-jährige Guy Gilboa-Dalal wurde zusammen mit seinem besten Freund, Eviatar David, vom Nova-Musikfestival verschleppt.

This picture released by Israel&#039;s Government Press Office shows Guy Gilboa-Dalal, right, talking with an IDF officer after being released from Hamas captivity in Gaza, Monday, Oct. 13, 2025. (Isr ...
Guy Gilboa-Dalal nach seiner Freilassung.Bild: keystone

Anfang 2025 wurden Videoaufnahmen der Hamas veröffentlicht, wie die beiden Freunde bei der Freilassung anderer Geiseln zuschauen mussten. Dabei flehten die beiden jungen Männer die israelische Regierung an, für ihre Freilassung zu sorgen.

Eviatar David

Eviatar David wurde zusammen mit Guy Gilboa-Dalal vom Nova-Musikfestival verschleppt.

Im Sommer 2025 wurde ein Video von Eviatar David veröffentlicht, in dem man den jungen Mann abgemagert sieht und er mutmasslich sein eigenes Grab schaufelt.

Avinatan Or

Auch Avinatan Or wurde vom Musikfestival Nova verschleppt, zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Diese wurde im Sommer 2024 freigelassen, während Avinatan Or weiter in Gefangenschaft blieb.

Bar Kuperstein

Der 23-jährige Bar Kuperstein arbeitet als Security auf dem Nova-Musikfestival. Bevor er entführt wurde, habe er anderen geholfen, sich in Sicherheit zu bringen.

Rom Braslavski

Rom Braslavski ist ein 21-Jähriger Deutsch-Israeli, der Medien zufolge ebenfalls am Musikfestival arbeitete. Ein Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) zeigte den 21-Jährigen vor einigen Monaten abgemagert und blass.

Josef-Chaim Ohana

Der 25-jährige Josef-Chaim Ohana war ebenfalls Besucher des Musikfestivals, als er verschleppt wurde. In einem von der Hamas, im Mai 2025, veröffentlichten Video sagte er: «Ein ganzes Land will, dass dieser Albtraum aufhört.»

Elkana Bohbot

Auch der 36-jährige Elkana Bohbot wurde am Nova-Festival verschleppt. In einem im Mai 2025 von den Hamas veröffentlichten sagt er, dass er in der Gefangenschaft mehrfach versucht hatte, sich selbst zu verletzen.

Nimrod Cohen

Nimrod Cohen ist ein junger Soldat der israelischen Streitkräfte. Er arbeitete zum Zeitpunkt einer Entführung an einer Wache nahe dem Gazastreifen.

Maxim Herkin

Der 37-jährige Maxim Herkin ist ursprünglich Ukrainer. Auch er wurde am Musikfestival verschleppt. In einem von der Hamas im Sommer veröffentlichten Video sagte er, die Geiseln fühlten sich nicht wie Menschen.

Matan Angrest

Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt. Er soll Berichten zufolge in seiner Gefangenschaft angekettet und geschlagen worden sein.

Segev Kalfon

Der 27-jährige israelische Segev Kalfon wurde bei einem gefangen genommen, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten.



Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 13
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Geisel-Fahrzeug im Gazastreifen
Video: extern


Snowy
13.10.2025 09:24
Gut zu wissen, dass an unseren UNI's und in den Innenstädten Europas beinahe wöchentlich an die Geiseln in Terrorhaft erinnert und für ihre Freilassung demonstriert wurde!
291
Melden
Zum Kommentar

Raembe
13.10.2025 09:23
Endlich sind sie frei. Was diese Menschen durchgemacht haben, kann ich immer noch nicht verstehen. Die Geschichten die die bisher freigelassenen Geiseln erzählt haben, sind schaurig. Jeden Tag gabs Schläge, Jeden Tag wurde einem Insektizid und anderes ins Gesicht gesprüht. Jede Sekunde fürchtete man um sein Leben. Man weiss nicht was mit seinen Liebsten ist. Man wird an den Rande der Verhungerung und Verdurstung gebracht, nur um einem dann das Minimum wieder zu geben. Diese Islamisten gehören wie der IS bekämpft. Das sind keine Menschen mehr.
221
Melden
Zum Kommentar
Forschende warnen: Kipppunkte der Erde rücken bedrohlich näher
Mit seiner starken Erwärmung nähert sich unser Planet rasant katastrophalen und unumkehrbaren Kipppunkten – so die Warnung von 160 Klimaforschern aus 23 Ländern.
Zur Story