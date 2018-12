Nato befürchtet Wettrüsten – letzte Chance für Moskau im Streit um Abrüstungsvertrag

Husky Sinatra haut ab – 1800 Kilometer und 18 Monate später ist er wieder zu Hause 😍

Vor eineinhalb Jahren war Husky Sinatra in New York weggelaufen und nun ist er anderthalb Jahre später in Florida wieder aufgetaucht.

Zwischen New York und Tampa in Florida liegen gut 1800 Kilometer und genau diesen langen Weg hat Sinatra zurückgelegt. «Ich bin glücklich, dass er zurück ist», sagte Hundebesitzer Lesmore Willis gegenüber BBC. Wie der Hund seine letzten 18 Monate fern der Familie verbracht habe, werde man wohl nie erfahren. «Es gibt da einiges Unbekanntes, es wäre …