klar11°
DE | FR
burger
International
Natur

Gefährlicher Hurrikan «Polo» im Pazifik vor Mexiko

Gefährlicher Hurrikan «Polo» im Pazifik vor Mexiko

21.09.2026, 22:2121.09.2026, 22:21

Vor der südmexikanischen Pazifikküste hat sich ein Hurrikan gebildet. «Polo» wird in den kommenden Tagen voraussichtlich rasch weiter an Kraft gewinnen und am Mittwoch die höchste Hurrikanstärke fünf erreichen, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. Der prognostizierten Zugbahn zufolge wird der Sturm zwar nicht direkt auf Land treffen, seine Folgen dürften jedoch sehr gefährlich sein.

This photo provided by NOAA shows Hurricane Polo intensifying in the Pacific Ocean off the coast of Mexico on Monday, Sept. 21, 2026. (NOAA via AP) Tropical Weather
«Polo» wird wohl weiter an Kraft gewinnen.Bild: keystone

«Polo» zog am Montagnachmittag (Ortszeit) als Hurrikan der Stärke eins mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde rund 305 Kilometer südlich des Urlaubsortes Zihuatanejo, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte.

Das Zentrum des Wirbelsturms werde sich in den nächsten Tagen nahe der südwestlichen Küste Mexikos befinden, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Laut dem NHC könnte es aufgrund der starken Niederschläge zu lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen, insbesondere in steilen Gebieten, kommen. Es sei auch mit hohen Wellen zu rechnen.

Extrem ruhige Atlantik-Saison wegen El Niño

Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Beide enden am 30. November. Dieses Jahr hat sich bisher kein Hurrikan im Atlantik gebildet, wie mindestens seit Beginn der Satellitenbeobachtung im Jahr 1966 nicht mehr. Grund für die ruhigere atlantische Saison dieses Jahres ist laut der US-Klimabehörde (Noaa) ein starkes Klimaphänomen El Niño, das die üblichen atmosphärischen Bedingungen stört. (hkl/sda/dpa)

Vorher-nachher-Vergleich – Satellitenfotos zeigen, wie «Melissa» auf Jamaika wütete
Vorher-nachher-Vergleich – Satellitenfotos zeigen, wie «Melissa» auf Jamaika wütete
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Chaos an mehreren US-Airports: Flugzeuge müssen am Boden bleiben
An mehreren Flughäfen an der US-Ostküste kommt es nach einer technischen Störung zu teils massiven Verspätungen. An einigen Airports gilt seit dem Montagmorgen (Ortszeit) sogar ein Flugstopp. Dies sind die New Yorker Flughäfen Newark und Westchester County, sowie der Flughafen Teterboro in New Jersey, wie die US-Luftfahrtbehörde (FAA) mitteilte. Es kommt zu massiven Verspätungen und Hunderten Flugstreichungen.
Zur Story