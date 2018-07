International

Natur

Beben der Stärke 6,4 erschüttert Indonesien



Beben der Stärke 6,4 erschüttert Indonesien

In Indonesien hat sich am Sonntag ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 6.4 habe die Urlaubsinsel Lombok erschüttert, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es ereignete sich demnach in einer Tiefe von sieben Kilometern, Angaben zu möglichen Schäden gab es zunächst nicht.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinander stossen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort daher besonders häufig. Erst im Januar waren bei einem Beben der Stärke 6.0 auf der indonesischen Insel Java mehrere Menschen schwer verletzt und dutzende Häuser beschädigt worden. (sda/afp)

Erdbeben & Vulkanausbruch - Bewohner auf Hawaii in Angst Video: srf

Erdbeben in Japan

Abonniere unseren Daily Newsletter