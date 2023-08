Erneut hohe Aktivität: Lava strömt aus indonesischem Vulkan Merapi

Der Behörde zufolge ist der Berg einer von fünf derzeit besonders aktiven Vulkanen in dem südostasiatischen Inselstaat. In ganz Indonesien gibt es fast 130 aktive Vulkane. Das auf Tausende Inseln verteilte Land liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde mit einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umrahmt.

Der 113. Basejump-Tote in der Schweiz – so gefährlich ist der Extremsport wirklich

Libyen: Zahl der Todesopfer nach Kämpfen steigt auf 55

Bei den schwersten Kämpfen im Bürgerkriegsland Libyen seit Monaten ist die Zahl der Todesopfer auf 55 gestiegen. Das sagte der Sprecher des libyschen Zentrums für Notfallmedizin dem Fernsehsender Al-Ahrar am Mittwoch. Zudem seien etwa 150 Menschen verletzt worden. Zahlreiche Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, die durch Kämpfe in Wohngebieten der Hauptstadt Tripolis eingekesselt waren. Die Lage habe sich seit Dienstagabend wieder entspannt und am Mittwoch hätten Geschäfte auch wieder geöffnet.