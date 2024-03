«Zertrümmert und zerstört»: Neuseelands Gletscher schmelzen dahin

Gletscher seien ein wichtiger Teil der Umwelt, Wirtschaft und Kultur Neuseelands. Sie seien auch eine wichtige Schmelzwasserquelle, die Seen, Flüsse und Ozeane mit Nährstoffen versorge. «Neuseeland ist einer der wenigen Orte in den mittleren Breiten, wo Menschen in der Nähe von Gletschern leben und diese leicht gesehen und besucht werden können» , sagte Lorrey.

Experten des Instituts fliegen seit den 1970er Jahren immer am Ende des Sommers über die Bergketten des Landes, um eine Schneegrenzenmessung durchzuführen und den Zustand der Gletscher zu überprüfen. «Wir sind zu den südlichsten Gletschern geflogen, die wir seit 2018 nicht mehr besucht haben» , sagte Lorrey. Schon damals seien diese «unglaublich klein und praktisch tot» gewesen. Jetzt habe sich die Lage noch verschlimmert. Einer der Gletscher sei nur noch zwei Drittel so gross wie bei der letzten Sichtung. Die Gletscher wirkten «zertrümmert und zerstört».

Dramatische Gletscherschmelze in Neuseeland: Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Eisgiganten des Landes wegen der Auswirkungen des Klimawandels immer weiter schrumpfen. Dies teilte das Nationale Institut für Wasser- und Atmosphärenforschung (Niwa) am Montag mit.

Gaza-Krieg: Annäherung bei Geiselverhandlungen – das Nachtupdate ohne Bilder

In die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine befristete Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln ist israelischen Medienberichten zufolge etwas Bewegung gekommen. Hier ist das Nachtupdate.

Israel sei den Islamisten bei der Zahl der palästinensischen Häftlinge, die gegen 40 israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas auszutauschen wären, entgegengekommen, berichteten der Fernsehsender Channel 12 und das Portal «walla.co.il» am Samstagabend. Verteidigungsminister Joav Galant bricht nach Angaben seines Ministeriums an diesem Sonntag nach Washington auf. Bei den Gesprächen mit Israels wichtigstem Verbündeten geht es um eine geplante Bodenoffensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah. Die USA lehnen eine solche ab, weil sich dort derzeit rund 1,5 Millionen Menschen befinden.