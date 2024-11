Wer hat Betty getötet? Dieses Hologramm soll bei Aufklärung eines Cold Case helfen

Am 19. Februar 2009 machen sich zwei von Bettys Kolleginnen Sorgen. Sie haben sie nicht gesehen und hören auch keine Musik aus ihrem Zimmer. Gegen ein Uhr nachts schauen sie nach und finden Betty in einer grossen Blutlache – sie wurde mit Dutzenden Messerstichen ermordet. Eine grosse Untersuchung der Polizei bleibt erfolglos. Vom Täter fehlt jede Spur.

Die aus Ungarn stammende Betty Szabó kam als 18-Jährige nach Amsterdam und arbeitete als Sexarbeiterin in der niederländischen Hauptstadt auf den weltberühmten «Wallen» – dem Rotlichtviertel – wo Frauen in rot erleuchteten Fenstern offen ihre Dienste anbieten. Betty wurde schwanger, doch arbeitete weiter. Kurz nach der Geburt kehrte sie zurück. Drei Monate später wurde Betty ermordet.

Schreckmoment für 249 Passagiere: Triebwerk von Langstrecken-Flugzeug gerät in Brand

Am Sonntag musste ein Flugzeug der Hainan Airlines mit 249 Passagieren kurz nach dem Start in Rom in Richtung Shenzen umkehren. Dies, weil das Triebwerk der Maschine in Brand geraten war.