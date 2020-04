International

Nach Operation: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un laut Bericht in «kritischem Zustand»

Kim Jong Un befindet sich laut Berichten nach einer Operation in kritischem Zustand. Es gebe geheimdienstliche Hinweise, dass der nordkoreanische Machthaber nach einer Operation in ernsthafter Gefahr sei, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung einen Regierungsbeamten.

Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung «Daily NK» in Südkorea meldete am Dienstag, Kim befinde sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem in Behandlung.



Südkorea hat mit Vorsicht auf die Berichte reagiert. Es könne nicht bestätigt werden, dass es Anzeichen für ernste Probleme mit der Gesundheit Kims gebe, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Auch gebe es keine Hinweise auf «ungewöhnliche Aktivitäten in Nordkorea».

Laut «Daily NK» erholt sich Kim in einer Villa im Mount Kumgang Resort in Hyangsan an der Ostküste, nachdem er dort am 12. April in einem Krankenhaus den Eingriff hatte vornehmen lassen.

Über Kims Gesundheitszustand wird seit seinem Fernbleiben beim Nationalfeiertag zum Geburtstag des nordkoreanischen Gründervaters und seines Grossvaters am 15. April spekuliert.

Kims Gesundheitszustand habe sich in den letzten Monaten aufgrund von starkem Rauchen, Übergewicht und Überlastung verschlechtert, so der «Daily NK»-Bericht. (sda/dpa/reuters)

