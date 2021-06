International

Nordkorea: Kim Jong sieht «abgemagert» aus – Bevölkerung ist besorgt



Kim Jong Un sieht plötzlich «abgemagert» aus – Bevölkerung ist «besorgt»

Bei Auftritten diesen Monat zeigte sich Kim Jong Un schlanker als gewohnt, was gemäss Staatsmedien in der Bevölkerung für Bestürzung sorgte.

Die gesamte Nation sei bestürzt über die neusten Bilder Kim Jong Uns, so ein Bewohner Pjöngjangs gegenüber der Staatsmedien: «Den angesehenen Generalsekretär so ausgemergelt zu sehen, bricht unserem Volk das Herz.» Allen seien die Tränen gekommen, als sie darüber gesprochen hätten, erzählt der Mann weiter.

Kim Jong Un tauchte Anfang Juni erstmals wieder in den Staatsmedien auf, nachdem er einen Monat lang nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Beobachtenden fiel schnell auf, dass der Generalsekretär einiges an Gewicht verloren hatte. Der Nordkoreaner wurde zuvor auf etwa 140 Kilogramm geschätzt und soll jetzt zwischen zehn und 20 Kilogramm weniger auf die Waage bringen. Ob der Gewichtsverlust auf eine Krankheit zurückzuführen ist oder ob der Kim bewusst fitter werden wollte, ist unklar.

Auch über den Grund über die Medienberichte wird spekuliert. Wieso sollen die strikt kontrollierten Staatsmedien über Kim Jong Uns Gewichtsverlust berichten? Christopher Green, Korea-Experte an der niederländischen Universität Leiden, hat diese Entwicklung auch beobachtet. Gegenüber «Sky News» sagt er: «Das nordkoreanische Regime wird von seinen vielen, vielen Informanten erfahren haben, dass Kims Zustand ein Gesprächsthema unter den einfach Leuten ist.»

Gemäss eigenen Aussagen, ist sich Kim Jong Un der «angespannten» Lebensmittelsituation bewusst. Das Land mache «eine der schlimmsten Krisen» durch, da die Grenzen aufgrund der Pandemie geschlossen werden mussten. Doch auch US-Sanktionen und Stürme, welche letztes Jahr zu Ernteausfällen geführt hatten, erschweren die Situation. Schon vor der Corona-Krise waren etwa elf Millionen Menschen mangelernährt. Aus diesem Grund rief Kim die Bevölkerung in den vergangenen Monaten immer wieder dazu auf, stärker zusammenzuhalten.

Chad O'Carroll, CEO der Korea Risk Group in Seoul, hat deshalb eine Vermutung, weshalb Staatsmedien über Kims Gewicht berichten. Er sieht darin eine Verbindung zu den laufenden Covid-Massnahmen an den Grenzen. Er erklärt gegenüber «Sky News»: «Die Motivation von Kims schnellen Gewichtsverlust ist irrelevant. Es scheint der Propaganda zu dienen, wenn gezeigt wird, dass sogar der Führer Nordkoreas unter der Lebensmittelknappheit leidet, die derzeit das ganze Land trifft.»

Gesundheitliche Probleme für den Gewichtsverlust können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Man weiss, dass Kim viel trinkt und raucht, zudem sind in seiner Familie Herzprobleme bekannt: Sein Vater und Grossvater, die Nordkorea vor ihm regierten, starben beide an Herzproblemen. (saw)

