SCB holt Weltmeister Koivisto +++ Monnet nach Winterthur

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2019/20. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Der SC Bern hat mit Miika Koivisto einen hochkarätigen Ausländer verpflichtet. Der Verteidiger kam beim WM-Triumph Finnlands vor wenigen Wochen in allen zehn Partien zum Einsatz. Der 28-Jährige stösst von Dynamo Moskau zum Schweizer Meister. Er kam dort in der vergangenen Saison auf 20 Skorerpunkte in 54 Partien. (ram)

Der Finne Jukka Varmanen wird für die kommende Saison bei Schweizer Meister SC Bern Assistenztrainer seines Landsmannes Kari Jalonen. Der 40-Jährige war zuletzt in seiner Heimat …