Nordkorea feuert laut Südkorea erneut Rakete Richtung Japanisches Meer ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert.

Die Rakete sei nach dem Start in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab am Mittwoch mit. Demnach handelte es sich um eine ballistische Rakete. Zunächst waren keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Laut Südkoreas Generalstab hat Nordkorea erneut eine Rakete abgefeuert. Bild: keystone

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen. Diese können je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen. Seit Ende September hat Nordkorea in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt, zuletzt am vergangenen Freitag. Damit sollte laut Eigenaussage der Regierung auch der Beschuss von Flugplätzen in Südkorea mit taktischen Nuklearwaffen simuliert werden. (sda/dpa)