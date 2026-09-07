sonnig24°
DE | FR
burger
International
ÖV

Bahnstreik in Italien – Verspätungen und Ausfälle möglich

Bahnstreik in Italien – Verspätungen und Ausfälle möglich

07.09.2026, 10:4407.09.2026, 10:44

In Italien müssen sich Reisende ab dem Abend auf Behinderungen im Bahnverkehr einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben das Personal der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) zu einem landesweiten und 24-Stunden-Streik aufgerufen. Der Ausstand soll am Montagabend gegen 21.15 Uhr beginnen und am Dienstagabend um 21.00 Uhr enden.

Trenitalia f�hrt Testfahrten durch. Die Z�ge vom Typ Frecciarossa 1000 absolvieren diese technischen Pr�fungen, um die offizielle Zulassung f�r das deutsche Schienennetz zu erhalten. Die italienische ...
Reisende müssen sich in Italien auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.Bild: www.imago-images.de

Gerechnet werden muss nach Angaben der Bahn mit Verspätungen und Ausfällen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streiks sind Auswirkungen auf den Fahrplan möglich. Dies kann auch Fernverbindungen betreffen. Betroffen seien vor allem inneritalienische Verbindungen, die auch von vielen Touristen genutzt werden, teilten die Staatsbahnen mit. Ob Verbindungen von oder nach Deutschland betroffen sind, war zunächst unklar

Ein Teil der Züge soll trotz des angekündigten Streiks fahren. Im Regionalverkehr gelten zudem während der Werktage bestimmte Zeitfenster, in denen ein gesetzlich vorgeschriebenes Grundangebot sichergestellt werden muss: von 6.00 bis 9.00 Uhr sowie von 18.00 bis 21.00 Uhr. Welche Verbindungen tatsächlich fahren, sollten Reisende vor der Fahrt prüfen. (hkl/sda/awp/dpa)

Italien schrumpft – und die gesamte Weltbevölkerung wird folgen
Italien schrumpft – und die gesamte Weltbevölkerung wird folgen
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
VW-Werk Osnabrück soll Rüstungsstandort werden
Das VW-Werk Osnabrück soll mit Rüstungsaufträgen eine Zukunft bekommen. Volkswagen, das Land Niedersachsen und der Investor Aurelius Capital haben Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
Nach dem Ende der Auto-Produktion 2027 soll der Standort schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entwickelt werden.
Zur Story