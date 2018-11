Terror in Pakistan: Zwei Tote bei Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi

Zwölf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoss zweier Linienbusse in Deutschland

Bei einem frontalen Zusammenstoss zweier Linienbusse in Mittelfranken in Bayern sind am Donnerstag etwa 25 Kinder und Erwachsene verletzt worden. Etwa zwölf Menschen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. 14 weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die beiden Busse, in denen insgesamt etwa 40 Menschen sassen, prallten demnach auf einer Strasse zwischen Ammerndorf und Zirndorf im Landkreis Fürth zusammen.

Auch ein Auto war in den Unfall …