Zehntausende protestieren in London für Palästinenser

Die Organisation Palestine Solidarity Campaign forderte mit dem Protestmarsch in der britischen Hauptstadt einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Die Initiative erwartete der Nachrichtenagentur PA zufolge mehr als 200 000 Menschen. Zu den Teilnehmern gehörte auch der frühere Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, wie auf Bildern zu sehen war. (sda/dpa)

Bild: keystone

Zehntausende Menschen sind in London bei einer propalästinensischen Demonstration auf die Strasse gegangen. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich am Samstagnachmittag rund 30'000 Menschen. Der Protest sollte zur israelischen Botschaft führen. Etwa ein Dutzend Menschen wurde vorübergehend festgenommen, darunter ein Mann mit einem antisemitischen Plakat, wie die Metropolitan Police mitteilte.

Betrugsprozess in New York: Strafe von mehr als 350 Millionen US-Dollar für Trump

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in einem Betrugsprozess zu einer Strafzahlung von rund 355 Millionen US-Dollar (etwa 310 Millionen Franken) verurteilt worden. Zudem dürfe der Immobilienunternehmer Trump drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen, hiess es in einer 92 Seiten langen Anordnung, die Richter Arthur Engoron am Freitag veröffentlichte. Trumps Söhne Eric und Donald Jr. müssen demnach je rund vier Millionen Dollar Strafe zahlen und dürfen zwei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York leiten.