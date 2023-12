Umfrage unter Palästinensern: Hamas teils deutlich im Aufwind

90 Prozent der Befragten gaben an, die Hamas habe in Israel keine Gräueltaten verübt, wie sie in Videos und durch Aussagen Überlebender belegt sind. Eine grosse Mehrheit wirft den westlichen Unterstützern Israels, allen voran den USA, moralisches Versagen angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen vor. Auch das Eintreten der westlichen Länder für eine Zweistaatenlösung sei nicht wirklich ernst gemeint, glaubt eine Mehrheit. (sda/dpa)

Hamas-Rakete fällt in Supermarkt +++ USA erwarten «äusserst ernste Gespräche» in Israel

Warum der Hunger nicht aufhört, solange Frauen nicht die gleichen Rechte haben

Der Kampf gegen den Hunger, lange eine Erfolgsgeschichte, musste in den vergangenen Jahren eine Reihe von Rückschlägen verzeichnen. Die hauptsächlichen Ursachen für die erneute weltweite Zunahme der Anzahl von Hungernden und Mangelernährten liegen in der Lebens­mittelpreiskrise der Jahre 2007 und 2008 und – in jüngerer Vergangenheit – in den Folgen der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, der Kornkammer Europas. Immer mehr wirken sich zudem die Folgen des Klimawandels negativ auf die Ernährungslage aus.