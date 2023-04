Papst Franziskus am Donnerstag nach der Messe in der St.-Peters-Basilika. Bild: keystone

Papst Franziskus verzichtet auf Teilnahme an Kreuzweg

Papst Franziskus hat kurzfristig auf die Teilnahme am traditionellen Kreuzweg zu Karfreitag am Kolosseum in Rom verzichtet. Wegen «grosser Kälte in diesen Tagen» werde das Oberhaupt der katholischen Kirche den Kreuzweg nicht vor der Kulisse des antiken Amphitheaters verfolgen, wie der Heilige Stuhl am Freitag mitteilte. Der 86-Jährige werde sich den Gebeten aus dem Vatikan anschliessen. In Rom wurden für den Abend Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad erwartet. Franziskus war erst vergangene Woche nach knapp drei Tagen Behandlung wegen einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. (sda/dpa)