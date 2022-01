Medien: Arnold Schwarzenegger in Unfall verwickelt

Arnold Schwarzenegger war nach US-Medienberichten am Freitag (Ortszeit) in einen Unfall verwickelt, bei dem sein SUV fast umgefallen ist. Bilder zeigen den Terminator neben seinem schräg stehenden Auto, der Airbag an der Fahrerseite ist ausgelöst.

US-Aussenminister Antony Blinken hat sich am Freitagmittag mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das Gespräch endete früher als vereinbart. Von einem Durchbruch sind die beiden Seiten weit entfernt.

Im Osten Europas braut sich ein neuer Konflikt zusammen. Sogar der US-Präsident Joe Biden glaubt inzwischen daran, dass Russland bald in irgendeiner Form in der Ukraine einmarschieren wird. Gespräche zwischen den Russen und Amerika, der Wortführerin der westlichen Verteidigungsallianz Nato, laufen seit Tagen. Am Freitag trafen sich die Aussenminister der beiden Länder in Genf.