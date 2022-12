Hollywoodstar Kirstie Alley ist tot

Internationale Bekanntheit erlangte Kirstie Alley vor allem durch die Kinokomödie «Kuck mal, wer da spricht». An der Seite von John Travolta spielte sie 1989 die Hauptrolle, in die sie ein Jahr später und 1993 noch einmal für Fortsetzungen schlüpfte. «Kirstie war eine der aussergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiss, dass wir uns wiedersehen werden», trauerte der Hollywoodstar bei Faceboook um seine Kollegin.

«Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter für das Leben, ihre Kinder, Enkelkinder und ihre vielen Tiere, ganz zu schweigen von ihrer ewigen Schaffensfreude, waren unvergleichlich und haben uns dazu inspiriert, das Leben in vollen Zügen zu geniessen – so wie sie es tat», schreiben ihre beiden Kinder True und Lillie und bedanken sich bei den Ärzten und für die Anteilnahme.

Am Montagabend (Ortszeit) erschütterte eine Nachricht Hollywood: Kirstie Alley ist tot. Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in den Kultserien «Cheers» und «Fackeln im Sturm» sowie den «Kuck mal, wer da spricht»-Filmen bekannt ist, starb nach kurzer Krankheit, wie ihre Familie via Social Media mitteilte.

