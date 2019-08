International

Traumhochzeit auf Luxusjacht: Heidi Klum und Tom Kaulitz haben Ja gesagt



Traumhochzeit auf Luxusjacht: Heidi Klum und Tom Kaulitz haben Ja gesagt

Nach 17 Monaten Beziehung haben Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Liebe mit dem Jawort besiegelt. Auf einer Luxusjacht ist das Brautpaar im wahrsten Sinne des Wortes in den Hafen der Ehe geschippert.

Im Februar 2018 wurden Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar, im Dezember desselben Jahres stellte der Tokio-Hotel-Gitarrist seiner 17 Jahre älteren Freundin die Frage aller Fragen – und die hat Ja gesagt. Acht Monate später ist sie unter der Haube, Heidi und Tom haben geheiratet. Sie in einem pompösen Hochzeitskleid mit Schleier, er in einem farblich passenden Anzug in Weiss.

Auf der Luxusjacht Christina O. versammelten sich am Samstagabend rund 100 Freunde und Verwandte. Gegen 19.30 Uhr erschien auch das Brautpaar, wie die «Gala» berichtet. Die Zeremonie soll 25 Minuten gedauert haben, bis Heidi und Tom endgültig zu Mann und Frau erklärt wurden.

Hochzeit ohne Hollywood

Mit an Bord waren unter anderem Heidis Kinder Henry, Lou, Leni und Johan, ihre Mama Erna und Bruder Michael. Auch Toms Bandkollegen Gustav Schäfer und Georg Listing zählten zu den Gästen, genauso wie sein Zwillingsbruder Bill. Die Gästeliste war streng vertraulich. Nur Thomas Hayo und Wolfgang Joop hatten verraten, dass sie eine der begehrten Einladungen ergattert hatten.

Im Vorfeld wurde jedoch kräftig gemunkelt und wild spekuliert: Von P. Diddy und Tyra Banks war die Rede, auch von Thomas Gottschalk und Naomi Campbell. Doch von den grossen Hollywoodstars war auf dem Schiff nichts zu sehen. Auch von Heidis Papa, Günther Klum, fehlte jede Spur. Weder auf der Pre-Wedding-Party noch bei der Zeremonie war der 73-Jährige zu sehen. Ob er wirklich nicht bei der Trauung dabei war, wurde bis jetzt aber noch nicht bestätigt.

Am Samstagabend wird auf der Jacht weiter gefeiert. Das Katerfrühstück findet dann am Sonntag im Beachclub «La Fontelina» statt. Der Club ist für die Gäste der «Klumlitz»-Hochzeit reserviert, für andere ist die Location an diesem Tag tabu.

