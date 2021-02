International

Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Kandidatin, ist tot



Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Kandidatin und Ex-Freundin von Fussballer Boateng, ist tot

Model und Influencerin Kasia Lenhardt ist tot. Die frühere GNTM-Teilnehmerin und Ex-Freundin des Fussballspielers Jérôme Boateng starb mit nur 25 Jahren.

Gerade noch wurde über die Trennung von Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng berichtet, nun folgen schreckliche Nachrichten: Die «Germany's next Topmodel»-Kandidatin von 2012 ist tot. Sie wurde nur 25 Jahre alt. Wie «Bild» unter Berufung auf die Polizei schreibt, gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Demnach starb sie am Dienstag.

Lenhardts Freundin und Modelkollegin Sara Kulka bestätigt den Tod der jungen Mutter auf Instagram und bringt dort ihre Trauer zum Ausdruck.

Sie hat auf der Social-Media-Plattform ein gemeinsames Foto geteilt, schreibt dazu: «Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe die Wahrheit kommt jetzt raus, Uch weiss, wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen, der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft.» Kasia Lenhardt hinterlässt einen Sohn.

Vor zwei Tagen hatte Kasia Lenhardt in ihrer Instagram-Story, die nach 24 Stunden aus dem Netz verschwindet, ein Foto von sich geteilt. Dazu schrieb sie: «Neues Kapitel».

Kasia Lenhardt war im Jahr 2012 Kandidatin bei «Germany's next Topmodel». Damals landete sie auf dem vierten Platz.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143,

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

