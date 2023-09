US-Sänger Joe Jonas reicht Scheidung von «Game of Thrones»-Star Sophie Turner ein

Der Jonas-Brothers-Frontmann und die Schauspielerin haben zwei kleine Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden. Jonas und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben – im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.

US-Sänger Joe Jonas (34, «Sucker»), der seit 2019 mit der britischen Schauspielerin Sophie Turner (27, «Game of Thrones») verheiratet ist, will sich scheiden lassen. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami Dade County im US-Staat Florida hervorgeht, reichte Jonas den Antrag zur Auflösung der Ehe am Dienstag ein.

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Israels Aussenminister Cohen eröffnet Botschaft in Bahrain

Der israelische Aussenminister Eli Cohen hat am Montag bei seinem ersten Besuch in Bahrain die israelische Botschaft an ihrem neuen, dauerhaften Standort in der Hauptstadt Manama eröffnet. Auch sein bahrainischer Amtskollege Abdullatif al-Sajani nahm an der Eröffnung teil. Zuvor war die Botschaft in provisorischen Büroräumen untergebracht gewesen.