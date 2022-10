Brad Pitt weist die Vorwürfe seiner Ex-Gattin von sich. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP/Invision

Brad Pitt reagiert auf Gewaltvorwürfe von Angelina Jolie

In einer neu eingereichten Klage beschuldigt die Schauspielerin ihren Ex, ihr und den Kindern gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Nun äussert sich Brad Pitt.

Ein Artikel von

Sechs Jahre ist der Flug im Privatjet her, mit dem das damalige Hollywoodpaar Angelina Jolie und Brad Pitt mitsamt seiner sechs Kinder aus Frankreich nach Kalifornien heimkehrte. Während der Reise führte eine Auseinandersetzung zum endgültigen Bruch, Jolie beantragte im September 2016 die Scheidung. Der Rosenkrieg um Sorgerecht und Finanzen hält bis heute an.

Am Dienstag reichte die Schauspielerin erneut eine Klage gegen ihren Ex vor Gericht in Los Angeles ein – die neue schockierende Details zu dem Vorfall in jenem Herbst enthüllt. Laut «New York Times» ist von Handgreiflichkeiten die Rede. Pitt habe Jolie geschüttelt und geschubst und soll auch vor den Kindern nicht Halt gemacht haben. «Er würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht», heisst es in den Gerichtsunterlagen.

Eine Übersicht zu den neuesten Entwicklungen gibt es hier:

Behauptungen «komplett unwahr»

Schwere Vorwürfe, die der Oscarpreisträger nicht unkommentiert lässt. Über einen Sprecher teilte er CNN mit: «Diese neuen Behauptungen sind völlig unwahr.» Jolie überarbeite und erfinde ihre Beschreibungen der damaligen Ereignisse immer wieder neu, heisst es in der Stellungnahme. Und weiter: «Brad hat die Verantwortung für das übernommen, was er getan hat, aber nicht für Dinge, die er nicht getan hat.»

Im Herbst 2016 hatten Ermittler den Flugzeug-Vorfall untersucht, ohne aber Details darüber zu veröffentlichen. Die Bundespolizei FBI teilte im November desselben Jahres mit, dass die Ermittlungen gegen Pitt eingestellt worden seien. Vor Kurzem waren allerdings Dokumente an die Öffentlichkeit gelangt, in denen es um einen Ausraster Pitts unter Alkoholeinfluss ging, der zur Einreichung der Scheidung geführt haben soll.

Tauziehen um gemeinsames Weingut

Im aktuellen Rechtsstreit des ehemaligen Paares geht es um das südfranzösische Weingut Château Miraval, auf dem 2014 auch die Hochzeit stattfand. Pitt wirft Jolie vor, sie habe ihren Anteil an der Immobilie ohne seine Einwilligung an Dritte verkauft. Sie behauptet, er habe im Zuge der Verhandlungen von ihr verlangt, eine Stillschweigevereinbarung zu unterschreiben, damit sie nicht öffentlich über den Missbrauch gegenüber ihr und den Kindern sprechen kann.

Die beiden Schauspieler hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film «Mr. und Mrs. Smith» verliebt und waren Mitte der 2000er Jahre zusammengekommen. Das «Brangelina» getaufte Hollywood-Traumpaar bekam drei Kinder, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox, ausserdem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. (t-online, dpa, jdo)