So wurde Raquel Welch über Nacht zum Sexsymbol

Dennoch machte sich Raquel Welch einen Namen in Hollywood , stand mehr als 50 Jahre vor der Kamera. Zuletzt drehte sie die Fernsehserie «Date My Dad» aus dem Jahr 2017. Sechs Jahre nach ihrer letzten Rolle ist die Schauspielerin nun im Alter von 82 Jahren gestorben.

Obwohl Welch nach ihrem Höhlenfilm-Erfolg mit Hollywoodgrössen drehte – darunter den Western «Bandolero» an der Seite von James Stewart und den Krimi «Lady in Cement» mit Frank Sinatra – wurden ihr die wirklich anspruchsvollen Rollen vorenthalten. Das lag sicher auch daran, dass ihre Bikinifotos auf zahlreichen Titelseiten europäischer und amerikanischer Magazine vor allem ihre Kurven propagierten.

Das lag nicht nur ihrer Darbietung, sondern auch an dem bisschen Stoff, in das die Schauspielerin für den Film gehüllt wurde. Strategisch platzierte Felllappen als prähistorischer Bikini machten die damals 25-Jährige zum Sexsymbol und zur beliebtesten Besetzung für Bikinirollen.

