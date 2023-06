Der selbst ernannte «Top G» und mutmasslicher Menschenhändler Andrew Tate, dahinter sein Bruder Tristan. Bild: keystone

Es wird eng für den Top G: Klage gegen Andrew Tate wegen Menschenhandels wird ausgeweitet

Carl-Philipp Frank Folge mir

Mehr «International»

Die Schlinge zieht sich langsam zu um Macho-Influencer Andrew Tate. Die rumänische Staatsanwaltschaft DIICOT gab an, dass die Klage gegen Tate, seinen Bruder Tristan und zwei rumänische Komplizinnen nun auf «Menschenhandel in fortgesetzter Form» laute.

Alle vier Angeklagten seien am Montag über die neue Situation informiert worden, so DIICOT. Menschenhandel in fortgesetzter Form ist ernster als die normale Variante und kann in Rumänien mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden, wie die «BBC» am Mittwoch berichtete.

Du weisst nicht, wer Andrew Tate ist? Schau hier! 1 Der Aufstieg und Fall des Andrew Tate: Ein Drama in 5 Akten von Carl-Philipp Frank

Das Anwaltsteam der Tates sagte am Dienstag, die Veränderung läge im rechtlichen Interesse ihrer Mandanten: «Der rechtliche Rahmen wurde überarbeitet und geändert, um eine unparteiische Untersuchung zu gewährleisten», hiess es in einer Erklärung.

Doch die Änderung der Anklage ist noch nicht alles: So ist ein weiteres Opfer zu den Untersuchungen gestossen. Nun sind es sieben Frauen, die Andrew Tate und seinen Kumpanen vorwerfen, sie in die Falle gelockt und sexuell ausgebeutet zu haben.

Es wird erwartet, dass die rumänische Staatsanwaltschaft noch in diesem Monat eine Anklageschrift mit Einzelheiten zu den formellen Anschuldigungen gegen die Brüder und ihre Partner veröffentlichen wird - was den Beginn eines Prozesses bedeuten würde.

Gesichts-Tattoos als Besitzurkunde

Ausserdem wurde eine separate Untersuchung gegen einen Rumänen eingeleitet. Der Mann namens Vlad Obuzic soll, ähnlich den Tates, junge Frauen mittels der «Loverboy-Methode» angelockt und anschliessend gezwungen haben, pornografische Inhalte auf der Plattform Onlyfans zu erstellen. Die Gewinne daraus soll er selbst eingesackt haben. Besonders kurios: Obuzic soll angeblich von den Opfern verlangt haben, sich seinen Namen oder sein Gesicht zu tätowieren, um zu beweisen, dass er sie besitze.

Offenbar waren die Tates und Tattoo-Obuzic miteinander befreundet. Das britische Boulevard-Blatt «The Sun» bezeichnet ihn als «best pal», also besten Freund der Brüder. Auf sozialen Medien sind Bilder der drei Unheiligen zu finden, wie sie miteinander abhängen und Zigarren rauchen. Obuzic soll zuvor gesagt haben, die Tate-Brüder seien eine Quelle der Inspiration für ihn.

Andrew Tate und Vlad Obuzic (rechts) geniessen die simplen Dinge im Leben – Nachtclub und Zigarre. Bild: facebook

So betrieb auch Obuzic eine Online-Akademie, ähnlich der Hustler University von Andrew Tate. Dort verkaufte er überteuerte Kurse, wie man schnell Geld verdienen kann – Zielgruppe waren überwiegend junge Männer.

Nun wurde «The Bomber», wie Obuzic genannt wird, vom DIICOT am Dienstag verhaftet. Wie einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen ist, wurden zu dem Zweck 13 Liegenschaften durchsucht. Ob und inwiefern Obuzic nun zur Causa Tate beiträgt, kann nur spekuliert werden.

Vergewaltigungsklage läuft an

Parallel zu den Entwicklungen in Rumänien gibt es nun auch konkrete Vorwürfe aus Grossbritannien in Richtung des «Top G» Andrew. Am Mittwoch brachten Anwälte, die vier britische Frauen vertreten, einen Brief zum Tate-Anwesen in Bukarest.

Darin beschuldigen die mutmasslichen Opfer Andrew Tate der Vergewaltigung, der schweren Körperverletzung und der Nötigung. Die Vorwürfe beziehen sich auf eine Periode zwischen 2013 und 2016, als Tate noch in England lebte. Drei der Frauen hatten sich vor Jahren bei den Behörden beschwert, doch zu einer Klage kam es nie.

Im Brief wird Tate 14 Tage Zeit gegeben, um zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf dieser Frist würden die Anwälte der Betroffenen eine Zivilklage beim obersten Gericht einreichen. Laut einem der Anwälte wollte Tate den Brief nicht entgegennehmen.

Gegenüber der BBC sagte ein Vertreter Andrew Tates, dieser sei «traurig darüber, dass ein paar opportunistische Frauen, mit denen er vor fast zehn Jahren angeblich Zeit verbracht hat, versuchen, seine derzeitige Situation auszunutzen».