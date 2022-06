Sie sind das erste Mal mit ihrer Tochter Lilibet auf der Insel: Harry und Meghan am Jubiläums-Gottesdienst. Bild: keystone

Gottesdienst nach 70 Jahren Queen: Jubel für Harry und Meghan, Buhrufe für Boris Johnson

Mit einer viertägigen Feier würdigt das Vereinigte Königreich die 70-jährige Regentschaft seiner Königin. Am Freitag erschienen Prinz Harry und Herzogin Meghan unter Jubel. Andere waren weniger willkommen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul's haben sich die königliche Familie und Hunderte Gäste aus Politik und Gesellschaft bei der Queen für ihre 70-jährige Regentschaft bedankt.

Die 96 Jahre alte Jubilarin hatte ihre Teilnahme am Vorabend aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. «Wir sind traurig, dass Sie heute nicht hier sind, aber wir sind so glücklich, dass Sie noch immer im Sattel sind», sagte der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, an die für ihre Pferdeliebe bekannte Queen gewandt. Die Queen habe während der Feierlichkeiten am Donnerstag «einige Beschwerden» verspürt.

Harry und Meghan

Erstmals seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder bei einem offiziellen royalen Anlass dabei. Die Menge vor der Kirche begrüsste das Paar, das zum Thronjubiläum aus den USA angereist war, mit grossem Jubel.

Die Beziehung vor allem von Harry zu seinem Vater Prinz Charles und Bruder Prinz William gilt als schwer belastet. Meghan und Harry sassen in der zweiten Reihe der Kathedrale, zusammen mit den Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie und deren Ehemännern.

Die beiden ehemaligen Royals sind mit ihren Kindern zum 70. Jubiläum der Queen aus den USA nach London gereist. Berichten zufolge soll Baby-Tochter Lilibet bei dem Besuch erstmals ihre berühmte Uroma kennenlernen.

Prinz Harry mit seiner Frau Meghan am 3. Juni 2022. Bild: keystone

Boris Johnson unter Druck

Eingeladen waren ausserdem Mitglieder der Streitkräfte, viele Politikerinnen und Politiker und Vertreter der Commonwealth-Staaten. Premierminister Boris Johnson, der wegen der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street unter Druck steht, wurde draussen auch mit Buhrufen empfangen.

Die Rufe von Schaulustigen waren deutlich zu hören, als der Regierungschef am Freitagvormittag mit seiner Frau Carrie Johnson die Stufen zur Kathedrale hochlief. Dies stand in starkem Kontrast zum Jubel, den das Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. bei ihren öffentlichen Auftritten am Donnerstag erlebt hatte.

Der innenpolitische Druck ist hoch für Boris Johnson: Auch immer mehr Abgeordnete seiner Konservativen Partei wenden sich von ihm ab. Ein baldiges Misstrauensvotum gilt als möglich.

Ohnmächtige Wachleute

Vor der Kirche zeigte sich am Vormittag erneut, mit welchen Strapazen royale Zeremonien einhergehen: Mehrere Wachen, die teilweise über Stunden in schwerer Uniform stillstehen müssen, fielen auf den Stufen in Ohnmacht.

Hier stehen sie noch gerade: Die Garde der Königin. Bild: keystone

Die Royal Family

Vertreten wurde die Queen offiziell von ihrem Sohn Prinz Charles (73), der den Gottesdienst mit Herzogin Camilla im Kreise der erweiterten Royal Family feierte.

Der Kronprinz Charles mit seiner Frau, Herzogin Camilla. Bild: keystone

Grosse Menschenmassen hatten sich bereits in der Nacht und am frühen Morgen rund um die Kirche versammelt, um einen Blick auf die anwesenden Royals – unter anderem Kate und William – zu erhaschen.

Prinz William und Herzogin Kate vor der Kathedrale, 3. Juni 2022. Bild: keystone

Der zweitälteste Queen-Sohn Prinz Andrew, der zwar seit seinen Verwicklungen in einen Missbrauchsskandal keine öffentlichen Aufgaben mehr wahrnimmt, aber bei dem Gottesdienst trotzdem erwartet wurde, bleibt allerdings wie seine Mutter dem Gottesdienst nun doch fern. Der 62-Jährige hat sich mit Corona infiziert und sagte deshalb kurzfristig ab.

Auch der Erzbischof von Canterbury, der den Gottesdienst eigentlich halten sollte, liess sich wegen einer Covid-Infektion entschuldigen

Masken wurde in der Kirche mit Hunderten Gästen nicht getragen. Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Gäste in der Londoner Guildhall zu einem Empfang.

«Great Paul» läutet wieder

Zu Ehren der Königin erklang auch die grösste Glocke des Landes namens «Great Paul» – zum ersten Mal wegen eines royalen Anlasses. Die 1882 gebaute Glocke war jahrzehntelang stumm, weil ein Mechanismus kaputt war. 2021 wurde sie wiederhergestellt.

Am Wochenende folgt dann der ausgelassene Teil des viertägigen Spektakels: Bei der grossen Party am Palast treten am Samstagabend Stars wie Queen, Alicia Keys und Sam Ryder auf. Am Sonntag folgt mit dem «Street Pageant» eine Art grosser Strassenkarneval.

(sda/dpa)