Snoop Dogg, Rihanna und Brad Pitt sind nur drei von vielen Prominenten, die von einträglichen Nebentätigkeiten profitieren. Bild: keystone

Das sind die Nebengeschäfte der Stars

Viele Prominente verdienen ihre Brötchen nicht nur mit Sport, Musik und Schauspielerei, sondern profitieren auch von rentablen Nebentätigkeiten.

Ob Beauty-Labels, Parfums, Pornofilme oder Alkoholmarken – die Unternehmen der Prominenten kennen keine Grenzen. Hier haben wir die spannendsten aufgelistet:

Lukas Podolski

Lukas Podolski gab gerade erst seinen Abschied vom Fussball bekannt. Doch neben seiner Fussballkarriere ist Poldi auch erfolgreicher Teilhaber einer Döner-Kette. Mangal Döner verzeichnet bereits 30 Imbissrestaurants. Er gründete ebenfalls eine Eisdiele, beteiligte sich an einem Brauhaus, startete ein eigenes Modelabel und führt die Strassenkicker Base, zu der eine Sportbar und eine Fussballhalle gehören.

2023 war Lukas Podolski Mitorganisator des Glücksgefühle Festivals, zu dem 130'000 Menschen kamen. 2024 ging das Festival in die zweite Runde.

Mark Wahlberg

Mit seinen Brüdern gründete der Schauspieler Mark Wahlberg 2011 die Burger-Kette Wahlburgers, die inzwischen in zahlreichen US-Staaten, in Kanada, Australien und Neuseeland Filialen betreibt.

Seit einigen Jahren investiert Wahlberg auch in den Flecha-Azul-Tequila.

George Clooney

Den Hollywood-Schauspieler kennt man nicht nur durch seine Filme, sondern auch durch diverse Auftritte als Werbegesicht für eine bekannte Kaffeemarke. 2013 brachte er aber ein ganz anderes Getränk auf den Markt: Seinen eigenen Tequila. Geschäftspartner war unter anderem Rande Gerber, der Ehemann von Model Cindy Crawford. Die Tequila-Marke wurde vier Jahre später für eine Milliarde Dollar verkauft.

George Clooney kaufte das Weingut zusammen mit seiner Frau. Bild: keystone

George Clooney liess das Getränke-Business offenbar nie los. 2021 kaufte er gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney ein Weingut in der Provence. Der erste Rosé des Jahrgangs 2023 entstand mit Clooneys Mitwirken.

Brad Pitt und Angelina Jolie

Eventuell wurde George Clooney bezüglich des Wein-Geschäfts von seinem guten Freund Brat Pitt inspiriert. 2008 kaufte das damalige Paar Angelina Jolie und Brad Pitt das Weingut Château de Miraval in Südfrankreich. 2014 heirateten die beiden auf dem Anwesen. Der Wein erfreute sich grosser Beliebtheit. Nach der Trennung 2016 erfolgte ein erbitterter Rosenkrieg. Auch über das Weingut wurde sich gestritten.

Nach der Trennung 2016 erfolgte ein erbitterter Rosenkrieg. Bild: keystone

2021 verkaufte Angelina Jolie ihre 50 Prozent der Anteile am Weingut an einen russischen Oligarchen. Brad Pitt war damit nicht einverstanden und versuchte, den Verkauf rückgängig zu machen. Ein Gerichtsentscheid sorgte dafür, dass Brad Pitt die Mehrheit der Anteile am Weingut innehat. Der Streit um das Weingut ist noch nicht abschliessend geklärt.

Zusätzlich stieg Brad Pitt nun auch ins Gin-Business ein. Die Marke The Gardener Gin wurde 2023 vorgestellt.

Snoop Dogg

Ein spezielles Nebengeschäft vollbringt Snoop Dogg. In den 2000er-Jahren führte er bei mehreren Pornofilmen Regie. «Snoop Dogg’s Doggystyle» wurde ein grosser Erfolg und gewann den Award als «Top Selling Release of the Year» bei den AVN Awards im Jahr 2002.

Es gibt fast nichts, was Snoop Dogg nicht macht. Bild: keystone

Snoop Dogg kann aber noch andere Tätigkeiten verbuchen. Auch er besitzt eine Spirituosenmarke. Gin & Juice ist von seinem Hit mit Dr. Dre abgeleitet. Weiter besitzt Snoop Dogg ein eigenes Cadillac-Modell, bringt Snoop-Dogg-Action-Figuren heraus, hat eine Bekleidungsfirma und einen Skateboard-Vertrieb.

Bella Thorne

Die Schauspielerin Bella Thorne ist seit 2020 auf der Bezahl-Plattform OnlyFans zu finden. Bei OnlyFans werden hauptsächlich pornografische Inhalte für Kanal-Abonnenten angeboten. Innerhalb eines Tages verdiente sie die Rekordsumme von einer Million Dollar. Sie versprach zusätzlich, den Abonnenten für jeweils weitere 200 Dollar ein sexy Foto zuzusenden.

Sie soll so elf Millionen Dollar monatlich verdienen.

Bella Thorne hat kein Problem mit Freizügigkeit. Bild: keystone

Rihanna

Rihanna hat sich in den vergangenen Jahren ein Vermögen von über 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Nach Taylor Swift ist sie damit die zweitreichste Sängerin der Welt. Den Grossteil ihres Vermögens machte sie aber nicht mit ihrer Musik. Ihr letztes Album kam vor acht Jahren heraus.

Ihr letztes Album kam vor acht Jahren heraus. Bild: keystone

Eines ihrer erfolgreichsten Unternehmen ist die BeautyMarke Fenty Beauty, welche Rihanna 2017 mit dem Unternehmen LVMH gründete. Bei Fenty Beauty wird Make-up in 50 Farbtönen angeboten. 2023 erwirtschaftete Fenty Beauty einen Umsatz von 600 Millionen Dollar.

Rihanna kann auch das erfolgreiche Unterwäschelabel Savage X Fenty vorweisen, welches 2018 gegründet wurde. Der grosse Erfolg kommt daher, dass das Label Menschen mit den unterschiedlichsten Körpergrössen anspricht. 2021 wurde das Unternehmen mit einer Milliarde Dollar bewertet.

Selena Gomez

Wie Rihanna gehört auch der Sängerin Selena Gomez ein eigenes Beauty-Label. Mit ihrem Unternehmen Rare Beauty wurde sie dieses Jahr zur Milliardärin. Ihr Vermögen wird auf 1,3 Milliarden Dollar geschätzt.

Selena Gomez ist nach Ronaldo und Messi die drittmeistgefolgte Person auf Instagram. Bild: keystone

Das Unternehmen, welches auf einen Wert von zwei Milliarden Dollar geschätzt wird, wurde 2019 gegründet und ist besonders bei Influencern und Teenagern sehr beliebt. Gomez' Popularität auf Instagram trägt einen grossen Teil dazu bei. Sie ist nach Ronaldo und Messi die drittmeist gefolgte Person auf Instagram, was ihr auch lukrative Werbeaufträge einbringt. Neben ihren Unternehmen investiert sie erfolgreich in Immobilien.

Drew Barrymore

Die Schauspielerin war schon als Kind weltbekannt. Neben ihrer Talkshow besitzt sie eine eigene Beauty-Marke. Die Marke Flower vertreibt Make-up, Parfum und Beauty-Produkte. Barrymores Vermögen wird auf 125 Millionen Dollar geschätzt.

Mary-Kate und Ashley Olsen

Die ehemaligen Kinderstars, bekannt aus TV-Serien wie «Full House», haben ihre Schauspielkarrieren schon längst an den Nagel gehängt. Erfolgreich sind sie aber mit ihren Mode- und Lifestyle-Marken The Row und Elisabeth and James. Die hochpreisige Marke The Row ist mitunter durch den Quiet-Luxury-Trend beliebt.

2011 wurden die Zwillinge von dem amerikanischen Schuh-Designer Steve Madden zu Chef-Designerinnen für seine Schuhmarke ernannt.

Die ehemaligen Kinderstars haben ihre Schauspielkarrieren schon längst an den Nagel gehängt. Bild: Getty Images North America

Reese Witherspoon

Die Schauspielerin gilt als eine der bestbezahltesten Seriendarstellerinnen. Trotzdem ruht sie sich nicht auf ihrem Erfolg aus und kann noch weitere Einnahmen verbuchen.

Witherspoon hat seit 2015 mit Draper James nicht nur eine eigene Modemarke, sondern sie ist auch Teilhaberin einer Produktionsfirma. Die Firma konzentriert sich vor allem auf Geschichten, welche von Frauen geprägt werden. Die Mehrheitsanteile verkaufte sie für 900 Millionen Dollar. Zum Unternehmen gehört auch «Reese's Book Club». Auf Instagram folgen dem Buchklub drei Millionen Menschen.

Jay-Z und Beyoncé

Der Rapper Jay-Z besitzt eine eigene Plattenfirma, bei welcher seine Frau Beyoncé sowie Rihanna und Shakira unter Vertrag stehen. Seit 2014 kann Jay-Z die Streaming-Plattform Tidal sein Eigen nennen. Zu seinem 1,4 Milliarden Dollar schweren Vermögen trug aber auch seine Champagner-Marke Armand de Brignac bei.

Beide sind im Alkoholbusiness tätig. Bild: Getty Images North America

Die Sängerin Beyoncé fasste mit ihrem SirDavis-Whisky ebenfalls Fuss in der Spirituosenbranche. Das Getränk soll eine Hommage an ihren Heimatstaat Texas und ihre Familie darstellen. Der Name der Marke geht auf ihren Urgrossvater Davis Hogue zurück, der im Süden Farmer und Schwarzbrenner war.

Ye (Kanye West)

Ye aka Kanye West wurde als Rapper bekannt, jedoch machte er sich auch als Designer und Geschäftsmann einen Namen.

In Zusammenarbeit mit Adidas brachte Ye von 2015 bis 2022 die Yeezy-Turnschuhe heraus. Auch Kleidung wurde angeboten. Die Kollaboration war gemäss Forbes eine der lukrativsten des Jahrhunderts. 2020 wurden 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt, Yes Vermögen wird auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Neben Adidas arbeitete Ye auch mit Fendi, Balenciaga und Gap zusammen.

Gwyneth Paltrow

Obwohl Gwyneth Paltrow eigentlich Schauspielerin ist, machte sie in den vergangenen Jahren eher mit ihrer Wellness- und Lifestyle-Marke Goop von sich reden. Besonders eine Kerze, die angeblich nach ihrer Vagina riechen soll, machte sie berühmt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und wird auf 250 Millionen Dollar geschätzt.

Die Firma Goop wird auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Bild: keystone

Pharrell Williams

Pharrell Williams ist nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein erfolgreicher Modedesigner.

2014 ging er eine Kooperation mit «Adidas »ein. Zwei Jahre später wurde er zudem Mitinhaber von «G-Star». Seit 2023 ist Pharrell Williams der Kreativchef der Männermode des Luxuslabels «Louis Vuitton». Dafür erhält er jährlich 25 Millionen Dollar von dem Modehaus.

Millie Bobby Brown

Die 2004 geborene Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Science-Fiction-Serie «Stranger Things» bekannt. Bereits in jungen Jahren erkannte sie jedoch weitere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen.

Millie Bobby Brown ist bei IMG Models unter Vertrag und modelt für «Calvin Klein». 2019 wurde zudem die Kosmetikmarke «Florence by Mills» eingeführt. Die Schauspielerin verfolgte das Ziel, eine Kosmetikmarke speziell für Jugendliche zu gründen. Seit 2020 hält sie die Mehrheitsbeteiligung an der Marke.

Mit einer Untermarke vertreibt das Unternehmen seit Kurzem auch Kaffee.

Millie Bobby Brown heiratete 2024 den Sohn des Musikers Jon Bon Jovi. Bild: instagram/milliebobbybrown

Blake Lively und Ryan Reynolds

Das Ehepaar ist dieses Jahr mit Filmen wie «Deadpool & Wolverine» und «Nur noch ein einziges Mal» auf der Kinoleinwand zu sehen. Doch auch ausserhalb des Filmgeschäfts sind die zwei erfolgreich. Zusammen sind sie 400 Millionen Dollar wert.

Blake Lively gründete die Kosmetikmarke Blake Brown, welche sich auf Haarprodukte spezialisiert. «Brown» bezieht sich dabei auf ihren ursprünglichen Familiennamen. Seit 2023 kann Blake Lively auch die Cocktail-Marke Betty Booze ihr Eigen nennen. Für Menschen, die keinen Alkohol trinken, zu denen auch sie gehört, gründete sie das Pendant mit alkoholfreien Mocktails.

Ihren Film «It Ends with Us» bewarb sie zusammen mit ihrer Cocktail-Marke und ihrer Shampoo-Linie. Dies sorgte für viel Kritik, da es im Film um häusliche Gewalt geht.

Blake Lively war als Unternehmerin aber nicht immer erfolgreich. 2014 startete sie eine eigene E-Commerce-Website, in der Lifestyle-Artikel ähnlich wie bei Goop verkauft wurden. Die vielfach handgemachten Produkte waren aber zu teuer, sodass sie keinen Anklang fanden. Die Website selbst war mit unschönen Schriften ebenfalls schlecht gemacht. Das Projekt wurde dann schnell beendet.

Livelys Mann Ryan Reynolds hat ebenfalls mit einer Alkohol-Marke zu tun. Bei ihm dreht sich jedoch alles um Gin. 2018 kaufte er einen Anteil an der Firma Aviation Gin. 2020 wurde die Marke für 845 Millionen Dollar verkauft. Anteile besitzt Reynolds weiterhin.

Zusätzlich zum Alkoholbusiness ist Ryan Reynolds auch im Fussballgeschäft tätig. Er besitzt seit 2020 mit einem Geschäftspartner den englischen Fussballverein Wrexham AFC. Neben einer eigenen Produktionsfirma und Marketing-Agentur besitzt er zudem einen Viertel des US-Netzwerkbetreibers Mint Mobile.

Oprah Winfrey

Talkmasterin Oprah Winfrey besitzt ihren eigenen TV-Sender, ihre eigene Zeitschrift und als Markenbotschafterin auch Anteile an Weight Watchers. Ihr Vermögen wird auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzt.

Ihr Vermögen wird auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzt. Bild: keystone

Roger Federer

Roger Federers beachtliches Vermögen stammt nicht nur aus dem Tennis, sondern auch aus seinen zahlreichen unternehmerischen Aktivitäten.

Roger Federers beachtliches Vermögen stammt nicht nur aus dem Tennis. Bild: keystone

Im Jahr 2017 wurde Federer Markenbotschafter des Pasta-Riesen «Barilla». Die Zusammenarbeit wurde mittlerweile wieder aufgelöst. Ein Jahr später unterzeichnete er beim japanischen Ausrüster «Uniqlo» einen Zehnjahresvertrag. Dieser brachte ihm 300 Millionen Dollar ein. 2019 stieg er als Investor und Werbeträger bei On ein. Er wurde dadurch zum Milliardär. Und auch eine Investment-Firma kann Roger Federer sein Eigen nennen.

Weiter lassen Werbedeals mit Firmen wie Mercedes-Benz, Rolex, Credit Suisse und Jura die Kassen klingeln.

Leonardo diCaprio

Leonardo diCaprio ist nicht nur ein grosser Hollywood-Schauspieler, sondern hat auch ein gutes Näschen für rentable Deals. 2023 investierte er in die Genfer Uhrenfirma «ID Genève». Gemeinsam mit einer Gruppe von Investoren steuerte er zwei Millionen Franken bei. Überzeugt hatte ihn vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt, etwa durch die Verwendung recycelter Materialien.

2023 investierte er in die Genfer Uhrenfirma «ID Genève». Bild: keystone

Er ist aber nicht der einzige Prominente, der sich für Schweizer Uhren begeistert. Lenny Kravitz und Anya Taylor-Joy sind Ambassadoren für Jaeger-LeCoultre, Ryan Gosling macht Werbung für TAG Heuer, Deepika Padukone wirbt für Chopard und Daniel Craig für Omega. Zendaya machte Werbung für Bulgari, Jennifer Lawrence engagierte sich für Longines. Eine Zusammenarbeit hatten Lewis Hamilton und IWC.

Capital Bra, Shirin David und Co.

Die deutschen Rapper und Rapperinnen sind nicht nur fleissig im Kreieren neuer Musik, sondern auch erfolgreich im Unternehmertum.

Capital Bra war der Erste, der einen Eistee herausbrachte. Dem BraTee folgten Limonaden, Kaugummis und Tiefkühlpizzen mit dem klangvollen Namen Gangstarella. Mit den Pizzen mit den Sorten Thunfisch, Salami und Sucuk machte er schon im ersten Jahr auf dem Markt mehr Umsatz als mit seiner Musik. Die vegetarische Variante dagegen stiess bei seinem Publikum nicht auf Anklang.

Der Rapper Haftbefehl stieg auf den Zug auf und brachte seine Babo Pizza heraus. Vorher trat er schon ins Business mit E-Zigaretten ein und eröffnete einen Bio-Burgerladen.

Nach Capital Bras Erfolg mit seinen Eistees brachte Haftbefehl zusätzlich seinen Haft-Tea auf den Markt. Bushido und Katja Krasavice zogen nach.

Der Rapper Xatar besitzt eine Shisha-Tabak-Marke, designte Mode und Schmuck und gründete Haval Grill. Der Imbiss ist auf Köftespiesse spezialisiert. Xatars Köfte gibt es mittlerweile auch als Tiefkühlkost.

Massiv, ebenfalls ein Rapper, gründete den Dönerladen «Baba’s Döner».

Die deutsche Rapperin Shirin David stieg ebenfalls ins Eistee-Geschäft ein. 2020 wurde ihr «Dirtea »lanciert. Es gibt diesen in mehreren Varianten. Doch alleine mit dem Getränke-Business konnte sich die Rapperin nicht begnügen. Sie brachte ebenfalls Parfums heraus.

Rammstein

Die Band Rammstein, welche in vergangenen Monaten eher durch Skandale in den Medien landete als durch Musik, kann, wenn alle Stricke reissen auf ein weiteres Standbein zurückgreifen.

Wie die Texte der Band sollen vermutlich auch die Parfums provozieren. Bild: AP dapd

2019 brachte die Band ihr erstes Parfum heraus. Es roch nach Benzin, Leder und Patchouli und trug den Namen «Kokain». Dem Parfum folgten zig weitere. Sie trugen Namem wie «Kokain Seeman Reloaded» oder «Pussy». Ersteres dufteten nach Algen, Fischgedärm und Salz. «Pussy» soll nach Blumen riechen. Wie die Texte der Band sollen vermutlich auch die Parfums provozieren.

Weitere Prominente mit Alkohol-Marken

Tequila

Dwayne Johnson: «Teremana»

Kendall Jener: «818»

Michael Jordan: «Cincoro»

Kevin Hart: «Gran Coramino»

Matthew McConaughey: «Pantalones Bio-Tequila»

Eva Longoria: «Casa Del Sol»

Nick Jonas: «Villa One»

Justin Timberlake: «Sauza 901»

Rita Ora: «Próspero»

Gin

Emma Watson: «Renais»

Margot Robbie: «Papa Salt»

Rum

Rolling Stones: «Crossfire Hurricane»

Bruno Mars: «SelvaRey»

Whiskey

Michael Bublé: «Fraser & Thompson»

A$AP Rocky: «Mercer + Prince»

John Cena: «Old Fashioned von John Cena»

Metallica: «BLACKENED Whisky»

Jamie Foxx: «BSB»

Bob Dylan: «Heavens Door»

Conor McGregor: «Proper No. Twelve»

David Beckham: «Haig Club»

Wodka

Channing Tatum: «Born and Bred Vodka»

Kate Hudson: «King St. Vodka»

Likör und Schnaps

Mariah Carey: «Black Irish» Likör

Lenny Kravitz: «Nocheluna Sotol» Schnaps

Wein, Sekt und Cocktails:

Jennifer Lopez: «Delola» Cocktails

Sarah Jessica Parker: «The Perfect Cosmo by SJP»

50 Cent: «Le Chemin du Roi» Sekt

Francis Ford Coppola: «Francis Ford Coppola Winery»

Jon Bon Jovi: «Hampton Water Rosé»