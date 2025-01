Prominente wie Paris Hilton, Ben Affleck und Jamie Lee Curtis sind vom Brand in LA betroffen. Bild: keystone

Diese Promis sind vom Feuer in Los Angeles betroffen

Von der Flammenhölle in Los Angeles flüchten nicht nur Normalsterbliche, auch zahlreiche Prominente sind vom Feuer betroffen.

Die Waldbrände im Umkreis von Los Angeles verbreiten sich weiter. Das Zentrum von Hollywood wird evakuiert und zahlreiche Menschen müssen vor den Flammen flüchten. Auch viele Prominente sind betroffen. Einige haben gar ihr Zuhause verloren.

Paris Hilton

Paris Hilton ist eine der Betroffenen. Bild: keystone

Paris Hilton ist eine von denjenigen Promis, die besonders stark betroffen sind. Auf Instagram schreibt sie: «Die Verwüstung ist unvorstellbar. Zu wissen, dass so viele Menschen heute ohne den Ort aufwachen, den sie ihr Zuhause nannten, ist wirklich herzzerreissend». Sie postet ebenfalls ein Video aus den Nachrichten, welches ihr zerstörtes Zuhause in Malibu zeigt. «Dieses Haus war der Ort, an dem wir so viele wertvolle Erinnerungen aufgebaut haben», meint die Hotelerbin.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ist in Sicherheit. Bild: keystone

Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis schreibt auf Instagram: «Meine Gemeinde und möglicherweise auch mein Zuhause brennt». Glücklicherweise seien sie und ihre Familie in Sicherheit, betroffen seien aber viele ihrer Freunde. Sie schreibt ausserdem: «Es ist eine schreckliche Situation». Sie bedankt sich zudem bei allen Feuerwehrleuten und Helfern.

Tom Hanks und Chet Hanks

Tom Hanks mit seinem Sohn Chet (links). Bild: keystone

In Pacific Palisades hat auch Tom Hanks eine Villa. Sein Sohn Chet Hanks schreibt in seiner Instagram-Story, dass seine ganze Nachbarschaft abbrenne.

Chet Hanks Instagram-Story. Bild: chethanx/instagram

Mark Hamill

Mark Hamill musste sein Zuhause verlassen. Bild: keystone

Der Schauspieler Mark Hamill postet auf Instagram, dass er «in letzter Minute» sein Zuhause in Malibu verlassen musste. Die Flammen seien schon in Sichtweite gewesen.

James Woods

Betroffen ist auch Schauspieler James Woods. In einem Interview mit CNN erzählt er von den schlimmen Ausmassen in der Stadt. Er sei aber in Sicherheit. «Ich weiss in diesem Moment nicht, ob unser Haus noch steht», schreibt er auf X.

Max Loong

Auch ein Schweizer musste vor den Flammen fliehen. Der TV-Moderator und seine Familie zogen in ein Hotel um.

Max Loong und seine Frau in Sicherheit im Hotel. Bild: max-loong/instagram

Auf Instagram schreibt er: «Wir mussten unser Haus verlassen, um einen sichereren Ort zu finden». Er schildert weiter, sie seien «über einen Tag ohne Strom» gewesen. Seine Gedanken liegen aber auch bei den anderen Betroffenen: «Los Angeles steht vor einer grossen Herausforderung und unsere Gebete sind mit allen Betroffenen».

Ralf Möller

Auch deutsche Promis sind von dem Brand betroffen. Gladiator-Star Ralf Möller, der in Santa Monica lebt, postete zahlreiche Videos von dem Ausmass der Flammen.

«Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heissen Wüstenwinde mit 160 Stundenkilometern fachen die Flammen an wie ein Föhn, der in die heisse Glut gehalten wird.», berichtet er der «Bild».

Thea Gottschalk

Ebenfalls ihr Anwesen verlassen musste Thomas Gottschalks Ex-Frau Thea Gottschalk. Auf Instagram zeigte sie ein Video von ihrem Balkon aus. Sie schrieb dazu: «Auch wenn das Feuer (hoffentlich) nicht so nahe kommen sollte, die Luft ist sehr schlecht und noch weiss keiner wie lange der Feuerteufel seinen Spass hat. ‹Rom brennt› nein LA brennt.»

Mittlerweile ist sie zu ihren Schwiegertöchtern geflüchtet.

Weitere betroffene Promis

Im Stadtteil Pacific Palisades haben auch Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, und Reese Witherspoon Anwesen. Betroffen sind ebenfalls Adam Sandler und Michael Keaton.

Ben Affleck musste aus seinem Zuhause fliehen. Er wurde bei seiner Ex-Frau Jennifer Garner aufgenommen.

Ben Affleck fand bei seiner Ex-Frau Unterschlupf. Bild: Shutterstock

Prominente mit zerstörten Häusern sind Anthony Hopkins, John Goodman und Eugene Levy. «Dirty Dancing»-Star Jennifer Grey verlor ebenfalls ihr Zuhause. Auch die Villa von den Schauspielern Adam Brody und Leighton Meester ist verbrannt.

Die Villa von den Schauspielern Adam Brody und Leighton Meester ist zerstört. Bild: keystone

Steve Guttenberg, bekannt aus «Police Academy», half auf seiner Flucht vor den Flammen noch der Feuerwehr, zurückgelassene Autos von den Strassen wegzuräumen.

(kek)