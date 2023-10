Prognose: Polens Regierungspartei PiS bei Parlamentswahl vorn

Bei der Parlamentswahl in Polen liegt laut Prognosen die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vorn. Die seit 2015 regierenden Nationalkonservativen dürften auf 36.8 Prozent der Stimmen kommen, wie Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergaben. (sda/dpa)

Jaroslaw Kaczynski, Anführer der PiS, wirft seine Wahlunterlagen in die Urne.

Jaroslaw Kaczynski, Anführer der PiS, wirft seine Wahlunterlagen in die Urne. Bild: keystone

