Polizeirapport

Drei Tote und fünf Verletzte bei Brand in Deutschland

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der deutschen Stadt Bochum sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Fünf Menschen hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Der Brand in Bochum forderte drei Opfer. Bild: www.imago-images.de

Die drei erwachsenen Toten seien bei Löscharbeiten leblos in einer der Wohnungen gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. Die drei Personen starben demnach noch an der Einsatzstelle. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. «Das ist alles noch ganz frisch», sagte der Sprecher.

Verletzte mit Rauchgasvergiftung in Klinik

Die Polizei hatte zunächst von den fünf Verletzten mit Rauchgasvergiftungen berichtet. Die drei Toten wurden im Zuge der weiteren Löscharbeiten gefunden. Die Verletzten wurden rettungsdienstlich versorgt und in Bochumer Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte seien gegen 4.16 Uhr alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rettete demnach zwei Menschen über eine Drehleiter, zwei weitere über tragbare Leitern sowie eine Person mit Hilfe eines Sprungpolsters aus dem Gebäude.

Reporter: Treppenhaus komplett verbrannt

Gegen 8.00 Uhr beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten und übergab den Brandort an die Polizei. Nun beginne die Suche nach der Brandursache, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten dazu eine Ermittlungskommission eröffnet.

Am Vormittag standen Brandermittler der Polizei vor dem stark beschädigten und völlig verrussten Haus. Das Holz-Treppenhaus wurde bei dem Feuer völlig zerstört, wie ein dpa-Reporter schilderte. Damit dürfte das Haus unbewohnbar sein. (hkl/sda/dpa)