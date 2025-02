Polizeirapport

Schweizer in Irland erstochen – Verdächtiger festgenommen

Ein Schweizer Staatsbürger ist in Malahide, einem Vorort der irischen Hauptstadt Dublin, am Samstagmorgen erstochen worden. Das berichtet die irische Zeitung «Irish Sunday Mirror».

Ein junger Mann sei am Tatort festgenommen worden. Er habe das Opfer gekannt. Die Polizei untersucht die Hintergründe der Tat. Das Opfer sei laut der Zeitung in seinen 60ern gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Schweizer in einem Garten angegriffen. Forensiker sicherten Spuren und beschlagnahmten Beweisstücke am Tatort, unter anderem ein Auto, das in der Einfahrt stand.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Malahide sind bestürzt. Stadtrat Cathal Haughey äusserte sich zum Vorfall:

«Es herrscht absolute Bestürzung in der ganzen Stadt. Unsere Gedanken und Gebete sind bei dem Verstorbenen.»

Sein Parteikollege Eoghan O'Brien sagte: «Das erwartet man nicht an einem Samstagmorgen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Opfers.»

Die Behörden haben eine Obduktion angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise. (hkl)