Polizeirapport

Tödliche Schüsse bei Waffenkontrolle – Verdächtiger gefasst

In Bayern hat ein Mann zwei Kontrolleure des Landratsamtes erschossen.

Eine 45 Jahre alte Mitarbeiterin und ein 54 Jahre alter Mitarbeiter der Verwaltungsbehörde des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz wurden am Donnerstagnachmittag bei einer Kontrolle eines registrierten Waffenbesitzers in Berngau getötet – mutmasslich von dem Mann, den sie kontrollieren sollten.

Der Verdächtige wurde in der Nacht bei einem Einsatz mit Sprengmitteln und Schüssen festgenommen. «Über den genauen Ablauf der Geschehnisse können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz unmittelbar danach. «Das Ganze ging auf jeden Fall nicht widerstandslos, weil die Beamten auch schiessen mussten.»

Der mutmassliche Täter wurde nach Angaben der Polizei durch die Schüsse schwer verletzt. Wann der 60-Jährige vernommen werden könne, müsse man abwarten.

Der Mann hatte zehn Schusswaffen legal in seinem Besitz, wie das Landratsamt mitteilte. Es habe gegen ihn keinerlei konkreten Verdacht oder sonstige Hinweise gegeben.

«Solche Kontrollen finden ohne Vorankündigung turnusgemäss bei allen Inhaberinnen und Inhabern von Waffenbesitzkarten statt, um einen ordnungsgemässen Umgang und besonders auch die vorschriftsgemässe Verwahrung der Waffen zu kontrollieren und zu gewährleisten», heisst es in der Mitteilung der Behörde. (hkl/sda/dpa)