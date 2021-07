Bild: AP

Nena fordert Missachtung des Hygienekonzepts – Konzert abgebrochen

Erneute Kontroverse um Sängerin Nena. Nachdem sie sich im März bei den Teilnehmern einer Querdenkerdemo in Kassel bedankt hat, forderte sie jetzt bei ihrem Open-Air Konzert in Berlin ihre Fans dazu auf, dass Hygienekonzept zu missachten.

Wie der Tagesspiegel berichtet, hatte jeder Fan seine eigene «VIP-Box», die mit Coca-Cola Kästen abgesteckt wurden. «Holt euch eure Freiheit zurück», sagte die 61-Jährige vor ihrem Song «Nur geträumt» und forderte dann ihre Fans dazu auf nach vorne zu kommen. Diese kamen auch, wurden allerdings von den Ordnungskräften wieder zurückgeschickt. Nena forderte weiter ihre Fans auf, ihre «VIP-Boxen» zu verlassen und an die Bühne zu kommen. Daraufhin reagierte der Veranstalter, wie Nena auf der Bühne erzählte.

Nena wütet bei Konzert: «Habe die Schnauze voll davon»

«Mir wird hier gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht», sagte Nena dann. «Ich überlasse es eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht, das darf jeder frei entscheiden. Genauso wie sich jeder frei entscheiden kann, ob er sich impfen lässt oder nicht!»

«Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. Ich habe die Schnauze voll davon.» Sängerin Nena während ihres Konzerts am Sonntag in Berlin

Nena zog dann den CSD, der einen Tag zuvor in Berlin stattgefunden hat, als Vergleich hinzu: «Gestern war Christopher Street Day, und es war völlig okay, dass 80'000 Leute eng aneinander auf der Strasse waren. Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. Ich habe die Schnauze voll davon.»

Wenig später betrat dann ihr Freund die Bühne und forderte die Fans auf, wieder zu ihren Plätzen zu gehen und löste so die Traube vor der Bühne auf. Im weiteren Verlauf kamen dann doch wieder einige Fans zur Bühne. Nach ihrem Klassiker «99 Luftballons» beendete das Ordnungsamt das Konzert.

(sim/drob)