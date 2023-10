Positiv denken, statt prügeln – Asterix im Kampf gegen Woke-Guru

«Die weisse Iris» ist der Name einer neuen Schule aus Rom, eine Methode, verrät das Duo. «Sie propagiert das Positive Denken.» Wie Conrad und Fabcaro erzählten, wollte Cäsar mit dieser Strömung den Soldaten in den Lagern rund um das berüchtigte Dorf neuen Auftrieb geben, die müde geworden waren.

Mit Visusversus taucht eine neue Figur auf. «Die Figur wurde für dieses Album neu geschaffen, was nicht einfach war. Es musste eine Identität gefunden werden», sagte der Zeichner Didier Conrad bei einer Präsentation in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft wird am 26. Oktober mit einer Auflage von mehr als fünf Millionen Exemplaren starten und in rund 30 Ländern erscheinen.

Antisemitismus nimmt in der Schweiz zu – aber anders als in Deutschland

Hisbollah ruft «Tag des beispiellosen Zorns» gegen Israel aus – das ist seit Dienstag passiert

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmasslich Hunderten von Toten und Verletzten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Während die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sowie auch mehrere arabische Staaten Israel die Verantwortung für den Raketeneinschlag gaben, wies die israelische Armee dies entschieden zurück. «Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen», erklärte die Armee in der Nacht auf Mittwoch. Sie kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen. Die Ereignisse lösten spontan Proteste in der arabischen Welt und auch in einigen deutschen Städten aus.