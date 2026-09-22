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Paris: Fast eine Million Euro für Brigitte Bardots Habseligkeiten

Auction Of Brigitte Bardot Items - Paris Brigitte Bardot: from idol to icon, a part of the myth at auction. This is an exceptional auction of souvenir items that belonged to Brigitte Bardot. These wil ...
In Paris wurden die Habseligkeiten von Brigitte Bardot versteigert. Ihr Witwer, Bernard d'Ormale bezeichnet das als skandalös.Bild: www.imago-images.de

Fast eine Million Euro für Bardots Habseligkeiten

22.09.2026, 01:46

Die Hinterlassenschaften der französischen Filmikone Brigitte Bardot haben bei einer Auktion in Paris ein überraschendes Ergebnis erzielt. Die Versteigerung von über 280 Gegenständen aus ihrem Besitz brachte am Montag insgesamt 953'531 Euro inklusive Gebühren ein, wie das Auktionshaus Millon mitteilte. Alle Objekte fanden einen Käufer.

Die Auktion im Hôtel Drouot dauerte knapp neun Stunden. Schon in den sechs Tagen vor der Versteigerung kamen rund 15'000 Besucher ins Auktionshaus, um die persönlichen Gegenstände der 2025 gestorbenen Schauspielerin zu besichtigen.

Aus kleinen Dingern wird grosses Geld

Unter den Gegenständen waren persönliche Erinnerungsstücke aus Bardots Häusern La Madrague und La Garrigue in Saint-Tropez sowie aus ihrer Pariser Wohnung. Versteigert wurden unter anderem eine mechanische Olivetti-Schreibmaschine, auf der Bardot den zweiten Band ihrer Memoiren verfasste, Repetto-Ballettschuhe, Porträts, Plüschtiere und kleine Alltagsgegenstände.

Brigitte Bardots personal belongings will be on public display starting this Tuesday, September 15, in Paris, prior to their auction on September 21, 2026, at the Hel Drouot in Paris. The proceeds fr ...
Die meisten Gegenstände aus Bardots Besitz waren auf weniger als 100 Euro geschätzt worden.Bild: www.imago-images.de

Die Schätzpreise hatten zwischen 20 und 10'000 Euro gelegen, die meisten Stücke waren auf weniger als 100 Euro taxiert worden. Der Erlös kommt der Fondation Brigitte Bardot und ihrem einzigen Sohn Nicolas-Jacques Charrier zugute.

Bardot, die mit Filmen wie «Und immer lockt das Weib» international bekannt wurde, starb am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren. Mitte der 1970er-Jahre zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und widmete sich dem Tierschutz. 1986 gründete sie die Fondation Brigitte Bardot. (sda/dpa)

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