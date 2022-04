Mit markigen Sprüchen will Frankreichs Sozialistische Partei zur Wahl des liberalen Präsidenten Emmanuel Macrons in der Stichwahl gegen die Rechte Marine Le Pen mobilisieren. «Wir haben alle Lust, scheisse zu sagen, aber gegenüber der Rechtsextremen – wählen wir Macron», heisst es auf einem der am Freitag veröffentlichten Kampagnenplakate.

In einer Mitteilung von Parteichef Olivier Faure hiess es, die Gefahr, dass die Rechte an die Macht kommen könne, sei echt. Um dies verhindern, müsse Macron gewählt werden. Die veröffentlichten Plakate in Weiss, Rot und Grau nutzen Wortspiele und sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Zunächst geht es um die Wut und Enttäuschung der Wählerschaft, dann kämpferisch um ein Verhalten gegenüber der extremen Rechten. Die Wahl für Macron folgt am Ende in kleinerer Schrift eher als Nachgedanke.

Macron und Le Pen hatten sich am vergangenen Sonntag in der ersten Wahlrunde beide für die Stichwahl am 24. April qualifiziert. Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo kam auf nicht einmal zwei Prozent der Stimmen. (sda/dpa)