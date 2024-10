Das Tagebuch aus den USA – Adios Watson Island, die Reise geht weiter

Der letzte Abend in Miami, dabei habe ich mich doch gerade erst an diesen multikulturellen und sonnenverwöhnten Flecken Floridas gewöhnt. Ich gebe es zu, Veränderungen machen mir im ersten Moment immer etwas Mühe. Sobald aber das Flugzeug fliegt, das Schiff fährt, das Auto rollt oder das Pferd galoppiert, geht es dann schon.



Morgen reisen wir nordwärts ins 450 Kilometer entfernte Tampa, die nach Jacksonville und Miami drittgrösste Stadt Floridas. 450 Kilometer? Für den geneigten Amerikaner natürlich Peanuts. Gemäss Google Maps dauert die Fahrt vom Hotel hier in Miami ins Airbnb in Tampa 4 Stunden und 24 Minuten, ich kann in dieser Zeit also etwas mehr als 80-mal die Country-Hymne «Take Me Home, Country Roads» von John Denver hören. Oder neunmal «Easy Muni», das neue Album der Stubete Gäng. Es liegt aktuell auf Rang 1 der Schweizer Albumcharts.

Zum Abschied zeigt sich Miami von seiner besten Seite.



Tampa ist übrigens nur ein Zwischenhalt auf dem nach Atlanta, Georgia. Dahin wären es von Miami aber etwas gar viele Kilometer für einen Reisetag gewesen. Eine Aktivität ist in Tampa aber dennoch geplant, ob sich daraus eine Geschichte ergibt, werdet ihr bald erfahren.



Watson Island, um den Titel noch rasch aufzulösen, ist eine künstlich angelegte Insel und gleichzeitig ein Stadtviertel von Miami. Sie liegt zwischen dem Festland und South Beach, falls ihr da mal hinwollt. Also, ihr Lieben, ich melde mich ab. Gleich ist hier Mitternacht, bedeutet, die Ersten von euch lassen gerade einen Kaffee raus, schmieren Znünibrote für die Kinder oder sind schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich wünsche euch einen entspannten Start in die neue Woche, bis morgen.