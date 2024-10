Das Tagebuch aus den USA – heute gibt's Burritos und Taylor Swift (fast)

Guten Morgen liebe watson-Freunde, ich hoffe, ihr habt gut genächtigt. Mein erster, kompletter Tag hier in Miami ist in den Büchern, yay! Während ich diese Zeilen schreibe, ist es bei euch mitten in der Nacht, der Osten der USA ist zeitlich nämlich sechs Stunden hinter der Schweiz.



Heute ging es bei schwülen knapp 30 Grad nach Little Havana, gemäss Wikipedia das «pulsierende kubanische Herz von Miami». Und tatsächlich ist in Little Havana auch an einem Mittwoch einiges los. Lateinamerikanische Bands spielen lateinamerikanische Musik, es wird lateinamerikanischer Kaffee getrunken und natürlich isst man in den Restaurants lateinamerikanische Spezialitäten. Was in Little Havana auch vorkommen kann, ohne dass es ausser Touristen gross jemanden kümmert: Dass ein Hahn durch die Gegend läuft.

Ein Auto habe ich nun auch, dabei dachte ich ja zunächst, an einem Ort wie Miami sei es möglich, sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Ist es schon, es dauert einfach alles dreimal so lange. Na ja, man lernt dazu. Bei der Übergabe gab mir die Mitarbeiterin der Autovermietung übrigens drei wichtige Restriktionen mit auf den Weg: Im Auto nicht rauchen, keine Haustiere mitführen und ... nicht nach Mexiko zu fahren. Si, claro.



Aus den Kommentaren zum ersten Tagebucheintrag kann ich drei Infos mitnehmen. Für das Essen von Pizza in den USA muss man sich nicht schämen, es existieren in den Staaten zahlreiche Pizza-Arten und Essen darf gerne weiterhin eine Rolle spielen. Ich schaue, was sich machen lässt ;-) Kommt gut durch den Tag und bis morgen.

Für den Food-Content: Meine Wenigkeit mit einem Dosenkaffee mit Hafermilch.