Musk steigert seine Rhetorik zur «weissen Rasse»

Weisse werden nach Ansicht von Elon Musk diskriminiert. Doch dem Unternehmer geht es offenbar um viel mehr.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Elon Musk, der amerikanische Unternehmer und zeitweise Spar-Zar unter US-Präsident Donald Trump, macht auf seiner Plattform X zunehmend Stimmung gegen einen angeblichen Trend, den er als «Niedergang der weissen Rasse» sieht. Im Januar schrieb er: «Weisse sind eine sterbende Minderheit», im Februar erklärte er, dass es «seit zehn oder mehr Jahren einen unerbitterlichen Hass und giftige Propaganda im Westen gegen jeden gibt, der Weiss, heterosexuell oder männlich ist». Er forderte ein «Ende des Schuldgefühls».

Elon Musk: Der Tech-Milliardär behauptet, Weisse würden diskriminiert. Bild: keystone

Der SpaceX-Gründer, der das Raumfahrtunternehmen an die Börse bringen will, hat nie einen Hehl aus seinen rechtskonservativen Ansichten gemacht. Im vergangenen Wahlkampf trat er immer wieder neben Donald Trump auf, verwirrte Beobachter aber auch mit einer Geste, die an den Hitlergruss erinnerte. Zwar geht Musk nicht mehr im Weissen Haus ein und Aus, dennoch ist er weiterhin mit jenen Republikanern auf einer Linie, die eine extreme rechtspopulistische Agenda haben.

Wie die «Washington Post» recherchiert hat, haben Musks Äusserungen zur weissen Rasse zugenommen. In den vergangenen sieben Monaten hat Musk 850 Mal über Rassen-Themen geschrieben, fast dreimal so viel wie in den zwei Jahren zuvor. In der Hälfte dieser Beiträge steht das Wort «Weiss». Zwischen vergangenem Oktober und April 2026 beschäftigt das Thema den Unternehmer täglich.

Vorwürfe gegen Heimat Südafrika

Musk behauptet nicht nur, dass Weisse unerbittlichen Verleumdungen ausgesetzt seien. Er hat auch angedeutet, dass die ethnische Zugehörigkeit bei der Personalauswahl eine nachteilige Rolle spiele und die Hilfe der Weissen bei der Abschaffung der Sklaverei hervorgehoben. Er wirft seinem Heimatland Südafrika vor, weisse Bürger zu diskriminieren – jenes Land, das sich nach Jahrzehnten der Apartheid gegen die schwarze Bevölkerung befreit hat.

Elon Musk mit Donald Trump, im Hintergrund steht ein Cybertruck von Tesla. Der Unternehmer hat offenbar noch immer einen guten Draht zum Präsidenten. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Beruflich ist Musk weiterhin auf Erfolgskurs. Der Börsengang von SpaceX könnte ihm weitere Milliarden Dollar bescheren, auch weil er seine KI-Firma xAi dort integriert hat. Tesla will er zu einer Roboterfirma umbauen und damit diesen weltweit wachsenden Markt bedienen. Doch privat wird er in seinen politischen Äusserungen extremer.

Expertin: Gängige Argumenten der weissen Vorherrschaft

«Soweit ich das beurteilen kann, schliesst sich Musk derzeit den gängigen Argumenten der weissen Vorherrschaft an», sagte Heidi Beirich, Mitbegründerin des Global Project Against Hate and Extremism, der «Washington Post» und verwies dabei auf Musks Behauptung, Weisse seien eine «aussterbende Minderheit».

Kritik kommt auch von Anhängern des Tech-Unternehmers, die mehr Fokus auf Innovationen statt rassistische Auslassungen sehen wollen. «Rivian: konzentriert sich auf Autonomie und sein nächstes Fahrzeug», schrieb ein beliebter Tesla-Fan-Account auf X, der Musk mittlerweile kritisch gegenübersteht, im Dezember unter Bezugnahme auf einen konkurrierenden Elektroautohersteller. «Elon: konzentriert sich auf den Anteil der weissen Bevölkerung in Neuseeland.»

Der Südafrikaner bedient mit seinen Beiträgen eine kleine, radikale Gruppe in der amerikanischen Gesellschaft. Eine Untersuchung des amerikanischen PEW-Institut vom vergangenen Jahr stellte fest, dass nur zwölf Prozent der Amerikaner glauben, dass Weisse sehr diskriminiert werden.

Ashley Jardina, Professorin für öffentliche Politik und Politikwissenschaft an der University of Virginia und Autorin des Buches «White Identity Politics», sagte der «Post», Musks Standpunkte seien Ausdruck «klassischer weisser Vorherrschaft». «Es wird einfach immer gesellschaftlich akzeptierter, offenere und explizit rassistische Einstellungen zu äussern», sagte sie. «Ich glaube, wenn eine bedeutende politische Persönlichkeit oder eine Berühmtheit mit einer solchen Plattform diese Art von Sprache verwendet, ohne dafür sanktioniert zu werden, trägt das dazu bei, dass sie gesellschaftlich akzeptierter wird», warnte sie.

Musks Versuche, seine weisse Rassentheorie zu verbreiten, zeigen sich in der Grokipedia, seiner Version der Enzyklopädie Wikipedia. Wie das US-Magazin «Atlantic» recherchierte, wird dort ebenfalls die «Theorie» von einer Diskriminierung der Weissen verbreitet und behauptet, dass Debatten darüber sogar unterdrückt werden.

In der Welt des Unternehmers sind es «Eliten» und Linke, die eine Gefahr für die weisse Rasse darstellen. Im Februar beschwerte er sich darüber, dass der Comic «Dilbert» von einigen Zeitungen verbannt wurde. Dessen Schöpfer Scott Adams hatte auf YouTube eine rassistische Tirade abgehalten. Unter anderem gibt es um eine Umfrage, bei der gefragt wurde, ob Teilnehmer dem Satz «Es ist ok, weiss zu sein» zustimmen. 26 Prozent der schwarzen Teilnehmer stimmten dem nicht zu – Adams nannte sie eine «Hassgruppe».

Musk warf «den Medien» sowie «Elite-Hochschulen und -Gymnasien» vor, gegenüber Weissen und Asiaten «rassistisch» zu sein. Ganz anders sieht es die Menschenrechtsorganisation Amnesty International: «Von der Exekutive über Polizeibehörden und Schulbehörden bis hin zu Einwanderungsgerichten werden die Systeme neu ausgerichtet – nicht, um Gleichheit oder Gerechtigkeit zu fördern, sondern um eine bestimmte rassische Hierarchie zu festigen, in der ausschliesslich die Menschenrechte weisser Menschen geachtet werden», schrieb sie in einem Bericht.

Verwendete Quellen: