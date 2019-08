International

Raumfahrt

Aliens: Wie das Pentagon Jagd auf Ausserirdische macht – Teil 3



Die bizarre Geschichte der Skinwalker-Ranch: Der Rockstar schaltet sich ein

Eine Ranch im US-Bundesstaat Utah wird zum Hotspot unheimlicher Phänomene. Forscher versuchen, eine Erklärung zu finden und wecken das Interesse des Pentagons. Teil 3 unserer Serie über die sagenumwobene Ranch.

Christoph Kummer

Die Geschichte der Skinwalker-Ranch klingt wie der Plot für eine klischeebeladene Science-Fiction-Fernsehserie. Wohl die meisten Menschen würden nie glauben, dass sie wahr sein könnte.

UFOs und monströse Kreaturen belagern eine Farmersfamilie und deren Ranch.

Ein Immobilientycoon aus Las Vegas kauft die Ranch.

Wissenschaftler versuchen, die Ursache für die Phänomene zu finden.

Der US-Senatsführer und der US-Militärgeheimdienst DIA schalten sich ein.

Ein Rockstar aus Kalifornien präsentiert der Öffentlichkeit exklusive Zeugen und einen Pentagon-Insider.

Die New York Times publiziert einen aufsehenerregenden Artikel.

US-Präsident Trump wird zu geheimen UFO-Briefings eingeladen.

Was ist wahr? Wer hat seine Finger im Spiel? Und mit welchen Interessen? Der freie Journalist Christoph Kummer ist der Geschichte um die Skinwalker-Ranch und die UFO-Forschung des Pentagons für watson auf den Grund gegangen. Teil 3 der Sommerserie.

Teil 2:

Der Rockstar

Bild: Navy Visual News Service

Die Skinwalker-Fall wäre wohl vergessen gegangen, wäre da nicht ein Ex-Rockstar und die Zeitung New York Times gewesen.

Es war der 11. Oktober 2017, als Tom DeLonge seinen grossen Auftritt hatte. Doch statt Baggy-Jeans und wilden Haaren, wie er sie bei Konzerten seiner Punkrock-Band Blink-128 getragen hatte, kam er in Anzug und Krawatte und mit glatt gekämmten Haaren. Und er kam ohne seine Bandkollegen. DeLonge hatte zu einer Pressekonferenz in einem Konzertsaal geladen.

Seit seiner Jugend sei er von der Frage, ob ausserirdisches Leben existiere, fasziniert, sagte der 43-jährige Musiker einleitend. Seit Anfang 2017 habe er aktiv bei der US-Regierung nach Antworten gesucht.

In der rund 40-minütigen Präsentation, die via Facebook in die ganze Welt übertragen wurde, behauptete der Kalifornier, dass seine Recherchen und Aussagen in Radioshows über UFOs das Interesse führender US-Militärs und Geheimdienstlern geweckt hätten. Es sei zu geheimen Treffen gekommen.

Schliesslich sei die Idee entstanden, ein Unternehmen zu gründen, eine Art Think Tank, der die UFO-Forschung voranbringen sollte: To the Stars Academy of Arts and Science. Das Endziel des Unternehmens sei es, mit gewonnenen Daten über UFOs eine «revolutionäre neue Technologie» zu entwickeln.

Die Pressekonferenz stiess auf wenig Resonanz in den grossen Medien und wäre wohl aufgrundder haarsträubenden Behauptungen DeLonges komplett ignoriert worden, wären nicht mehrere hochrangige Ex-Regierungs- und Geheimdienstleute mit an Bord bei TTSA.

UFOs waren noch immer eine Lachnummer und ein Rockstar, so schien es, war der letzte, der dem Thema Glaubwürdigkeit verleihen konnte.

Besonders nennenswert sind Christopher K. Mellon, ein ehemaliger hoher Sicherheitsberater für die Clinton- und Bush-Regierungen, sowie Steve Justice, Ex-Leiter von Skunkworks, einer geheimnisumwitterten Abteilung der Rüstungsfirma Lockheed Martin, die neuartige Kampfflugzeuge für die US-Streitkräfte entwickelt. Daneben stellte DeLonge auch den TTSA-Mitgründer Jim Semivan, einen CIA-Veteranen, sowie einen ehemaligen Spion namens Luis Elizondo vor.

Trotz der klingenden Namen und Positionen hielt sich die Berichterstattung in Grenzen. Zu verrückt klang das Ganze: Ein Rockstar, der zusammen mit Ex-Spionen UFOs nachbauen will? UFOs waren noch immer eine Lachnummer und ein Rockstar, so schien es, war der letzte, der dem Thema Glaubwürdigkeit verleihen konnte.

Doch die Einstellung der Zeitungen sollte sich schon bald ändern.

Der Ex-Spion

Nur zwei Monate später, am 17. Dezember, publizierte die renommierte New York Times einen Artikel mit dem Titel «Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O.Program». Im Zentrum der Geschichte stand Luis Elizondo, jener Ex-Spion, der nun bei Tom DeLonges UFO-Firma mitmachte.

Der Amerikaner sagte der Times, dass er jahrelang ein geheimes UFO-Programm für den US-Militärnachrichtendienst Defense Intelligence Agency (DIA) geleitet habe. Das Schattenprojekt namens AATIP begann nach aktuellem Stand 2007 und endete offiziell 2012. 22 Millionen Dollar sollen vom Pentagon für das Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) in dieser Zeit ausgegeben worden sein.

«Warum stecken wir nicht mehr Manpower und Geld in dieses Thema?»

22 Millionen wirkt in Angesicht von rund 600 Milliarden im US-Verteidigungsbudget eher klein. Das kleine Budget, der interne Widerstand gegen das Programm sowie die übermässige Geheimhaltung sollen denn auch die Gründe gewesen sein, weshalb Elizondo im Oktober 2017 seinen Dienst im Pentagon quittierte. «Warum stecken wir nicht mehr Manpower und Geld in dieses Thema?», kritisierte er gemäss der «Times» in seinem Rücktrittsschreiben an Verteidigungsminister James Mattis.

Elizondo wechselte nur wenige Tage nach seinem Rücktritt vom öffentlichen Dienst zu Tom DeLonges Unternehmen, wo er seither vor allem Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Er reist durch die USA und informiert die Menschen über das UFO-Programm des Pentagons sowie die Bestrebungen von TTSA.

Beweise für eine ausserirdische Präsenz im US-Luftraum hat auch Elizondo nicht. Er hat bloss ein paar Infrarot-Videos, für die er vor seinem Austritt die Freigabe erhielt. Und diese Videos sind unscharf und kurz und überlassen somit vieles der Interpretation des Betrachters.

In einer der Aufnahmen, die angeblich während einer Navy-Übung 2015 an der US-Ostküste aufgenommen wurde, ist ein heller Punkt zu sehen, der übers Wasser gleitet, in einem anderen Video, dieses stammt offenbar von einem Manöver im Jahr 2004 vor San Diego, sieht man ein längliches, in der Luft verharrendes Objekt, das plötzlich davonschiesst.

Laut dem Ex-Agenten konnte das AATIP-Programm des Pentagons durch Analysen solcher Videos und anderer Daten fünf Merkmale der beobachteten UFOs feststellen.

1. Keine erkennbaren Antriebssysteme.

Beschleunigungen, die kein Mensch überleben würde (laut Elizondo mehrere hundert G)

3. Geschwindigkeiten von bis zu 10 000 Kilometer pro Stunde.

4. Die Fähigkeit, zu verschwinden oder unsichtbar zu werden.

5. Fortbewegung sowohl in der Luft als auch im Wasser.

Elizondo betont in einem schriftlich geführten Kurzinterview mit watson, dass er nicht wisse, ob diese Fluggeräte aus dem All stammten. Doch er sagt auch, dass mit «höchster Wahrscheinlichkeit keine Nation der Welt über solche bahnbrechenden Technologien verfügt, auch nicht China oder Russland».

Der Präsident

Bild: AP

In den Monaten nach den Enthüllungen in der New York Times folgten neue Artikel, nicht nur in der Times, sondern auch in der Washington Post und dem Online-Portal Politico. Im Frühjahr 2019 berichtete Politico, dass die US-Navy neu ein UFO-Meldesystem für Piloten einführen wolle. Und im Juni machte die Neuigkeit die Runde, dass mehrere US-Senatoren sowie der Präsident selbst geheime Briefings über UFO-Sichtungen der Navy erhalten hätten.

Donald Trump meinte allerdings in einem Interview mit dem Sender FOX, dass ihn die UFO-Berichte nicht überzeugt hätten. «Ich bin kein UFO-Gläubiger, müssen Sie wissen, aber grundsätzlich stehe ich dem Thema offen gegenüber.»

Doch wie passen Bigelow und die Skinwalker-Ranch ins Bild?

Klar ist, dass Bigelow offiziell 2008 – also vier Jahre nach der Auflösung von NIDS – ein neues Unternehmen gründete. Es hiess Bigelow Aerospace Advanced Space Studies oder kurz BAASS und war eine Tochtergesellschaft von Bigelow Aerospace.

Archivierte Versionen der Bigelow-Website verraten, dass BAASS sich auf die «Identifizierung, Bewertung und den Erwerb von neuartigen Technologien mit Bezug zur Raumfahrt» konzentrierte. Der Ex-NIDS-Forscher Colm Kelleher amtete gemäss seiner Profilseite auf Linkedin als stellvertretender Geschäftsführer. Die Organisation soll zeitweise rund 50 Mitarbeitende umfasst haben.

Gemäss den Enthüllungen der New York Times und anderer Zeitungen arbeiteten Bigelow und sein Team im offiziellen Auftrag des Pentagons. BAASS finanzierte sich somit mit US-Steuergeldern, genauso wie AATIP. Beide sollen unter demselben Dachprogramm AAWSAP (Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program) geführt worden sein.

Doch BAASS und AATIP waren nicht dasselbe: Das eine war Pentagon-intern, das andere grundsätzlich privat, das eine, AATIP, konzentrierte sich auf UFO-Berichte von US-Streitkräften, während das andere, BAASS, auf verschiedene UFO-Sichtungen und paranormale Phänomene schaute.

Auf der Ranch soll dabei für BAASS ein Schwerpunkt gelegen haben, ja die Geschehnisse auf der Ranch in Utah sollen die Behörden erst zu ihren Programmen inspiriert haben.

Laut dem Journalisten George Knapp, der die Skinwalker-Geschichte seit ihren Anfängen verfolgt hat, besuchte mindestens ein hoher Beamter des Militär-Geheimdienstes DIA im Jahr 2007 die Ranch und erlebte dabei selbst Seltsames. Jedenfalls entschied die DIA aufgrund der Berichte über die Ranch, ein Programm auf die Beine zu stellen, das sich der Untersuchung solcher Phänomene widmete.

Der Journalist

Bild:

Den nötigen politischen Support erhielt die Behörde von drei US-Senatoren: Dem damaligen Senatsführer Harry Reid aus Nevada sowie Daniel Inouye aus Hawaii und Ted Stevens aus Alaska. Besonders Reid interessierte sich seit langem für Themen der Raumfahrt, zudem war er mit Robert Bigelow befreundet.

Das Programm wurde schliesslich abgesegnet, und Bigelow machte von nun an im Auftrag der US-Regierung Jagd auf Aliens und UFOs. Heute existieren weder BAASS noch AATIP, zumindest nicht auf dem Papier. Beide wurden offiziell 2012 eingestampft. Warum ist nicht bekannt. Vielleicht hatten die Forscher dasselbe Problem wie NIDS: Das Phänomen blieb unantastbar.

Bild: AP/FR170882 AP

Laut Luis Elizondo soll das Pentagon aber auch nach 2012 grosses Interesse an Ufos gehabt haben. «AATIP war nur die Spitze des Eisberges», berichtete der Ex-Agent gegenüber watson. «Und AATIP hat nie aufgehört zu existieren – das Programm heisst heute nur anders.»

Einige von AATIP und vor allem BAASS sind nun Teil von Tom DeLonges To the Stars Academy of Arts and Science. Offiziell hat das Unternehmen keine Verbindung zu Bigelow und auch nicht zum Pentagon, doch die personellen Überschneidungen sind unbestreitbar: Hal Puthoff, der für NIDS arbeitete, ist bei TTSA verantwortlich für Wissenschaft und Technologie, Colm Kelleher amtet als Biotechberater und der Ex-DIA-Agent Elizondo ist zuständig für «Global Security and Special Programs».

Der mysteriöse neue Besitzer

Doch was geschah mit der Ranch selbst? Bigelow verkaufte sie 2016 an einen Unternehmer, der bislang anonym geblieben ist. Gegenüber der Öffentlichkeit tritt nur die Adamantium Real Estate auf, eine kryptische Immobilienfirma mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware.

Wie ein Sprecher des neuen Besitzers, Thomas Winterton, auf Anfrage von watson erklärte, wolle «der neue Ranch-Besitzer nicht identifiziert werden». Es handle sich um einen Geschäftsmann, der sich um einen Ruf sorge. Deshalb habe er grosse Anstrengungen unternommen, um seine Identität geheim zu halten.

«Wir wollen ernsthaft herausfinden, was dort vor sich geht und dabei auch die Frage untersuchen, ob ausserirdisches Leben für die Phänomene verantwortlich sein könnte.»

Winterton, der selbst ein Geschäftsmann ist und Motels und Liegenschaften in den Dörfern nahe der Ranch besitzt, erklärte, dass er vom Besitzer als eine Art Ranch-Manager und Stellvertreter engagiert worden sei. Im schriftlich geführten Interview schrieb Winterton: «Wir wollen ernsthaft herausfinden, was dort vor sich geht und dabei auch die Frage untersuchen, ob ausserirdisches Leben für die Phänomene verantwortlich sein könnte.»

Winterton betonte, dass das Hauptziel wissenschaftliche Erkenntnisse seien. "Das Wissenschaftsteam vor Ort besteht aus Forschenden mit umfangreichen Erfahrungen und Hintergründen in verschiedenen Fachgebieten." Der neue Besitzer wolle auch eine Ära der Transparenz und Zusammenarbeit einläuten. Doch weitergehende Anfragen nach Interviews mit den nun aktiven Forschern lehnte Winterton ab.

Bekannt ist nur, dass der US-Physiker Jim Segala wissenschaftlicher Leiter auf der Skinwalker-Ranch ist. Er hat enge Verbindungen zu Ex-NIDS-Leuten: Der promovierte Physiker arbeitete bei Earthtech – Institute for Advanced Studies At Austin (https://earthtech.org), einem Unternehmen in Texas, das vom NIDS-Forscher Hal Puthoff gegründet wurde, und bei dem auch Eric Davis tätig gewesen ist.

Die Phänomene seien weiterhin aktiv, ja hätten sogar an Intensität zugenommen, berichtete Winterton. Auf die Frage, ob auch der neue Besitzer mit dem Pentagon zusammenarbeite, erklärte er: «Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Verbindungen zu Regierungsstellen oder Geheimdiensten weder bestätigen noch dementieren.»

