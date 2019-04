International

Polnische Priester verbrennen Harry Potter



Ratet mal, welches Buch in einem polnischen Katholiken-Feuer brennt

Drei katholische Priester tragen einen grossen Korb voll mit Büchern, afrikanischen Holzmasken und einem «Hello-Kitty»-Schirm aus der Kirche zu einer Feuerstelle. Und während sich die Flammen ins Papier und den Plastik fressen, sprechen die Gottesdiener ein Gebet. Auch Joanne K. Rowlings «Harry Potter» brennt darin.

Dieses altchristliche Feuer loderte im polnischen Koszalin, einer 108'000-Seelen-Stadt in Westpommern. Die Priester waren der Ansicht, die verbrannten Bücher verführten zu Zauberei.

Gepostet wurden die Fotos der kleinen Zeremonie auf der Facebook-Seite der evangelischen Stiftung SMS From Heaven (aktuell 23'279 Abonnenten), die es sich zur Aufgabe macht, das Wort Gottes an Mobiltelefone zu verschicken. Und so verbindet sie auf ihrer Seite Feuer-Emojis mit alttestamentarischen Aussprüchen und feiert die Buchverbrennung als gerechten Akt ganz im Sinne des Herrn.

Das klingt dann so:

Wir gehorchen dem Wort: 📖 «Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen.

🔥🔥🔥

Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst; denn ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott, ist es.»

Oder so:

«[...] Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen.»

Auf Facebook fanden viele polnische Kommentatoren die Aktion äusserst verstörend.

«Ein weiterer Beweis, dass Kinder vor Priestern geschützt werden müssen.»

Oder:

«Arme Kinder, die ihre Kindheit verbrennen. Und es schien, als hätten in Polen nur Nazis solche Dinge getan.»

