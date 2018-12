International

Michelle Obama: So denkt die Queen übers royale Protokoll



Bild: AP/AP

«Ach, das ist alles Unsinn»: Michelle Obama sagt, was die Queen vom royalen Protokoll hält

Ein Termin bei der Queen ist für viele eine grosse Ehre. Darum ist es auch Ehrensache, das strenge royale Protokoll zu beachten. So sah das auch Michelle Obama, als sie damals – als sie noch First Lady war – zusammen mit ihrem Mann Barack die Queen besuchte. Doch das Protokoll brachte die First Lady gehörig ins Schwitzen, wie sie jetzt bei einem Besuch in London verriet.

Michelle berichtete, dass sie sich vor dem Besuch vor zwei Jahren viele Gedanken gemacht habe, bevor sie von der Queen in deren Auto abgeholt wurde. «Dieses ganze Protokoll schwirrte in meinem Kopf herum», sagte die 54-Jährige gemäss CNN. Sie habe sich nur gedacht: «Fall nicht die Stufen herunter und fass niemanden an, was immer du auch tust.»

Bild: AP/AP

Queen Elizabeth II. allerdings sei äusserst entspannt geblieben und habe gesagt: «Steigen Sie einfach ein und sitzen Sie, wo Sie wollen.» Als Obama die Queen ans Protokoll erinnerte, meinte diese bloss: «Ach, das ist alles Unsinn. Steigen Sie einfach ein.»

Bild: AP/AP

Ob die Queen im Sommer auch so entspannt blieb, ist eher unwahrscheinlich. Damals besuchte sie ein Schnösel aus New York, der sie erst 15 Minuten sitzen liess und anschliessend der Monarchin auch noch den Rücken zukehrte. Der Gast damals: Donald Trump.

(meg)

