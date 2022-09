Queen Elizabeth II. geht es nicht gut – Ärzte der Königin sind besorgt

Gestern hiess es, die Queen sei unter ärztlicher Beobachtung. Jetzt gibt es ein offizielles Statement aus dem Palast. Die Ärzte sorgen sich um ihre Gesundheit.

Die Ärzte von Queen Elizabeth II. sind in Sorge um die Gesundheit der 96-Jährigen. Dies lässt der Palast nun in einem seltenen offiziellen Statement verlauten.

«Nach einer weiteren Untersuchung heute Morgen sind die Ärzte der Königin um den Gesundheitszustand Ihrer Majestät besorgt und haben empfohlen, dass sie unter ärztlicher Aufsicht bleibt», heisst es in der kurzen Nachricht, die der Buckingham-Palast am Donnerstagmittag veröffentlicht hat. Die Königin befindet sich demnach weiterhin in ihrem Sommerdomizil Balmoral in Schottland. «Sie fühlt sich dort wohl.»

So zeigte sich die Queen am Dienstag. Bild: keystone

Grosse Sorge in der Politik

Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch einreichte und gleich darauf Liz Truss, die sie zur neuen Premierministerin ernannte. Es sei ein voller Tag gewesen, sagte ein Sprecher zur Begründung der Absage am Mittwoch.

Die neue britische Premierministerin Liz Truss sagte, dass «das ganze Land zutiefst betroffen» sei. Sie erklärte weiter: «Ich und alle Menschen im gesamten Vereinigten Königreich sind mit unseren Gedanken in dieser Zeit bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie.»

Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon erklärte: «Wir alle sind zutiefst besorgt über die Berichte über den Gesundheitszustand Ihrer Majestät. Meine Gedanken und Wünsche sind in dieser Zeit bei der Königin und der gesamten königlichen Familie.»

