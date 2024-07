Russland bombardiert ein Kinderspital – und die Welt findet klare Worte

Mehr «International»

Die russische Armee hat am Montag Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte weit entfernt von der derzeitigen Front gestartet. Allein in der ukrainischen Hauptstadt wurden dabei mindestens 27 Menschen getötet und 82 verletzt, wie das Innenministerium mitteilte.

Bei den Angriffen wurden unter anderem das Okhmatdyt-Kinderspital in Kiew bombardiert. Zwei Stockwerke des Spitals mit einer Fläche von 400 Quadratmetern wurden zerstört, teilte der Rettungsdienst mit. Der ukrainische Gesundheitsminister Viktor Liashko erklärte, Intensivstationen, onkologische Abteilungen und chirurgische Einheiten seien beschädigt worden. Bilder und Videos zeigen das Ausmass der Zersötrung:

Russischer Raketenangriff auf Kinderspital Video: watson/emanuella kälin

Die Welt findet klare Worte für diese Tat:

Die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte noch am Montag mehrere Posts auf X. Unter anderem klagt er Russland mit diesen Worten an:

«Russland kann nicht behaupten, es wisse nicht, wohin seine Raketen fliegen, und muss für alle seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Gegen Menschen, gegen Kinder, gegen die Menschheit im Allgemeinen.»

Auf Telegram informiert der ukrainische Staatschef später am Tag, dass alle Patienten von Okhmatdyt in andere medizinische Einrichtungen verlegt worden seien. Fotos zeigen, wie Kinder, die blutverschmiert sind oder an Infusionen hängen, durch die Trümmer getragen werden.

Ein Kind wird aus dem zerstörten Spital evakuiert. Bild: keystone

Die ukrainische Tennisspielerin Elina Switolina brach nach ihrem Sieg bei Wimbledon in Tränen aus. Sie sagte:

«Es ist heute ein sehr schwieriger Tag für Ukrainer.»

Obwohl Teilnehmende in Wimbledon normalerweise komplett weiss gekleidet sein müssen, wurde für Switolina eine Ausnahme gemacht: In Gedenken an die Toten durfte sie ein schwarzes Schleifchen an ihr Dress heften.

Weitere Reaktionen

Der US-Präsident Joe Biden verurteilt Russland einmal mehr:

«Die russischen Raketenangriffe, die heute Dutzende ukrainische Zivilisten töteten und Schäden und Opfer in Kiews grösstem Kinderspital verursachten, sind eine schreckliche Erinnerung an die Brutalität Russlands.»

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau drückt sein Beileid aus und schreibt auf X:

«Das ist abscheulich. Ein Anschlag gegen ein Kinderspital – und die unschuldigen Kinder darin – ist nicht zu rechtfertigen.»

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas meint auf X:

«Der Angriff auf das Okhmatdyt-Spital ist eine Erinnerung daran, warum wir die Ukraine unterstützen müssen und warum russische Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden müssen.»

Die UNO zitiert den Hochkommissar für Menschnrechte, Volker Türk, der meint, dass diejenigen mit Einfluss alles tun müssten, um den Anschlägen Einhalt zu gebieten.

Der ehemalige NASA-Astronaut und Kapitän der US Navy, Scott Kelly, schreibt auf X:

«Dies ist kein militärisches Ziel. Dort werden Kinder aus früheren russischen Angriffen behandelt. Jetzt greift Russland diese Kinder erneut an. Entsetzlich. Kriminell. Unmenschlich.»

Und auch der britische Chef-Mäusefänger, Larry, meldete sich zu Wort:

«Wir dürfen nicht zulassen, dass solch barbarische Akte zur Normalität werden. Es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit; Verbrechen gegen alles, was Menschsein bedeutet.»

Das Okhmatdyt Kinderspital in Kiew

Auf der Internetseite des Spitals heisst es, dass das Okhmantdyt das grösste Kinderspital der Ukraine sei. In Friedenszeiten wurden jährlich über 10'000 Operationen durchgeführt und über 20'000 Menschen behandelt.

Gerade bei Krebs bei Kindern oder seltenen Krankheiten sei die Klinik die beste Anlaufstelle in der Ukraine gewesen. Auch hochspezialisierte Eingriffe wie Knochenmarktransplantationen von nichtverwandten Spendern wurden mehrfach erfolgreich durchgeführt.

Doch seit dem Krieg in der Ukraine würden schwerkranke Kinder in Kellern leben und Frauen in Notunterkünften gebären. «Alle unsere Pläne wurden durch den Krieg zerstört und zunichtegemacht», schreibt die Ärzteschaft online. Und:

«Heute werden äusserst komplexe Operationen in provisorischen Operationssälen in Kellern durchgeführt. Wie zuvor retten wir Leben. Nur bringen uns jetzt Krankenwagen Kinder und Erwachsene, die vor einer Woche noch glücklich und gesund waren.»

Russlands Reaktion und das Kriegsverbrechen vom 9. März 2022

Die Geschehnisse vom Montag erinnern an den 9. März 2022. Es waren die ersten Wochen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, als der AP-Fotograf Evgeniy Maloletka das Bild geschossen hat, das später zum World Press Photo 2023 gekürt wurde.

Sanitäter tragen eine Frau aus den Trümmern einer Geburtsklinik. Das Becken der Frau war gequetscht und ihre Hüfte seien abgetrennt gewesen, wie ihr Arzt später gegenüber AP sagte . Das ungeborene Kind konnte ihr nur noch tot aus dem Bauch geschnitten werden. Kurz vor dem Kaiserschnitt soll sie verzweifelt gesagt haben: «Tötet mich jetzt!» Sie hat die Operation nicht überlebt. Bild: keystone

Das Bild dokumentiert eine der schlimmsten Gräueltaten, die eine Armee im Krieg tun kann: Ein Spital bombardieren. Ein Spital, in dem Kinder untergebracht sind. In Mariupol war es das Maternity Hospitals No. 3, ein Spitalkomplex, der sowohl als Kinderkrankenhaus als auch als Entbindungsstation diente.

Damals, im März 2022, behauptete Russland, dass die Entbindungsklinik von ukrainischen Extremisten übernommen worden sei, um es als Stützpunkt zu nutzen – und es seien keine Patienten oder Sanitäter darin zurückgelassen worden. Beweise dafür legte der Kreml nicht vor. Unabhängige Untersuchungen haben längst das Gegenteil bewiesen. Ein Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE) beurteilte den Angriff auf das Spital in Mariupol als russisches Kriegsverbrechen.

Und nun hat es Russland mutmasslich also wieder getan, ein Kinderspital angegriffen. Diesmal ist gemäss dem russischen Narrativ die Nato schuld. Fotos und Filmaufnahmen aus Kiew würden eindeutig belegen, dass die Zerstörung durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht wurde, behauptet der Kreml auf Telegram. Präsident Selenskyj reagierte daraufhin prompt und bezeichnete die russische Führung als «Mistkerle im Kreml».

Eine unabhängige Untersuchung wurde seitens der Ukraine bereits gefordert. (yam/emk)