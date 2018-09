International

Er stürmte den WM-Final, jetzt liegt er im Spital: Pussy-Riot-Aktivist vergiftet?

Er erlangte Weltberühmtheit, als er im diesjährigen WM-Final auf den Platz stürmte. Nun wurde Pyotr Verzilov in ein Spital eingeliefert. Seine Freundin befürchtet eine Vergiftung.

Pyotr Verzilov, der Pussy-Riot-Aktivist und Mit-Herausgeber der regime-kritischen News-Plattform Mediazona wurde am 11. September in ein Spital eingeliefert. Seine Lebenspartnerin Veronika Nikulshina berichtete dies gegenüber dem russischen Nachrichtenportal Meduza.

Nikulshina berichtete, dass sich Verzilov am Dienstag schlecht gefühlt habe, worauf sie die Ambulanz rief. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, nach und nach verlor er die Sicht, die Sprachfähigkeit und schlussendlich seine Mobilität.

Im Krankenhaus angekommen, konnten die Ärzte seine Symptome zuerst nicht einordnen. Später wurde er dann in den toxikologischen Flügel des Krankenhauses verschoben.

Laut Nikulshina wollten die Ärzte ihr nicht mitteilen, an was genau Verzilov litt. Der behandelnde Arzt bestätigte ihr jedoch, dass sich der Zustand des Patienten stabilisiert habe und Besserung in Sicht sei.

Verzilov und Nikulshina erlangten Bekanntheit, als sie und zwei weitere Mitglieder von Pussy Riot den Fussballplatz während des WM-Finals stürmten.

Hier stürmten Verzilov und Kollegen den Platz: Video: YouTube/TIME 4 SPORT

Der Platzsturm war Teil einer Protestaktion gegen das russische Regime und Polizeigewalt. Sie wurden festgenommen und zu 15 Tagen Haft verurteilt. (jaw)

Pussy Riot sind für auffällige Protestaktionen bekannt:

