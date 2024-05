Russischer General verhaftet +++ US-Aussenminister in Kiew

Betroffen sei der Chef der Kaderverwaltung beim Ministerium, Generalleutnant Juri Kusnezow, dem eine Straftat vorgeworfen werde, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Dienstag. Nähere Angaben machte die Agentur dazu nicht. Das beim Ministerium gut vernetzte Militärblog Rybar berichtete derweil, dass die Ermittler sich für Kusnezows Tätigkeit auf seinem vorherigen Posten interessierten, als er Chef des Dienstes für den Schutz von Staatsgeheimnissen war. Die Polizei durchsuchte Büroräume und das Haus des Beamten.

Kurz nach einem Korruptionsskandal und der Entlassung von Verteidigungsminister Sergei Schoigu ist in Russland ein weiterer hochrangiger General festgenommen worden.

Am 10. Mai haben die russischen Streitkräfte in der ukrainischen Region Charkiw eine neue Offensive lanciert. Im Visier steht dabei vor allem die Stadt Wowtschansk und umliegende Dörfer.

Der Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump läuft. Kronzeuge und Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen belastet seinen einstigen Chef. Eine Übersicht zu den Aussagen Cohens vor Gericht.

Im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump hat Kronzeuge Michael Cohen bestätigt, vor der US-Wahl 2016 systematisch negative Berichte über den damaligen Präsidentschaftskandidaten unterdrückt zu haben. Cohen sagte am Montag im Beisein Trumps bei dem Verfahren in New York aus, er habe dafür mit dem ehemaligen Herausgeber eines Boulevardblattes, David Pecker, zusammengearbeitet. Das berichteten im Gericht anwesende Journalisten übereinstimmend.