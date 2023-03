Russischer Kampfjet kollidiert mit US-Drohne – das Wichtigste in 7 Punkten

Was ist passiert?

Ein militärischer Zwischenfall über dem Schwarzen Meer sorgt für neue Spannungen zwischen den USA und Russland. Eine unbemannte US-Militärdrohne stiess am Dienstag über internationalem Gewässer mit einem russischen Kampfjet zusammen, wie das US-Militär mitteilte. US-Kräfte hätten die Drohne nach der Kollision zum Absturz bringen müssen.

Vom US-Militär hiess es zum Ablauf, zwei russische Kampfjets hätten ein Abfangmanöver mit der amerikanischen Drohne vom Typ MQ-9 Reaper – zu Deutsch «Sensenmann» – betrieben, die im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer geflogen sei.

So sieht das Modell MQ-9 Reaper aus. Bild: AP/US Air Force

Einer der Kampfjets habe dabei den Propeller der US-Drohne getroffen. Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte, der russische Kampfjet sei im Grunde in die Drohne reingeflogen. Vor dem Zusammenstoss hätten die russischen Jets mehrfach Treibstoff über der US-Drohne abgelassen und seien vor dieser hergeflogen. Die Drohne sei danach nicht mehr manövrierfähig gewesen, US-Kräfte hätten sie deshalb vom Himmel holen und ins Meer stürzen lassen müssen. Durch den Crash habe man die Drohne komplett verloren. Zur Frage nach einer möglichen Bergung des Fluggeräts äusserte sich der Sprecher zunächst nicht.

Ryder betonte aber, der Vorfall habe vermutlich auch an dem russischen Kampfjet einen Schaden verursacht. Dieser sei nach dem Vorfall wieder gelandet – wo, das sagte er nicht. Die beiden russischen Kampfjets hätten sich etwa 30 bis 40 Minuten in der Nähe der US-Drohne aufgehalten, bevor es zur Kollision gekommen sei.

Was sagen die USA dazu?

Die Amerikaner kritisierten Russland dafür, dass der Jet offenbar «unsicher und unprofessionell» gehandelt habe und so für den Vorfall verantwortlich sei. Gleichzeitig bemühte sich die Regierung auffallend, nicht in eine Eskalationsspirale einzusteigen.

So betonte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, Abfangmanöver dieser Art an sich seien nicht unüblich. Dieser Fall steche allerdings heraus durch das unsichere und unprofessionelle Vorgehen der russischen Seite, das zu einem kompletten Verlust der Drohne geführt habe. US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert worden.

John Kirby Bild: keystone

Was sagt Russland dazu?

Das russische Verteidigungsministerium hat jede Verantwortung im Zusammenhang mit dem Absturz zurückgewiesen. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, heisst es in einer von der Staatsagentur Tass verbreiteten Mitteilung.

Eine Alarmrotte der russischen Luftwaffe sei aufgestiegen, um einen unbekannten Eindringling über dem Schwarzen Meer zu identifizieren. Bei einem scharfen Ausweichmanöver habe die Drohne rapide an Höhe verloren und sei in das Meer gestürzt, lautete die Darstellung des russischen Militärs. «Die russischen Kampfflugzeuge haben keine Bordwaffen eingesetzt, sind nicht in Kontakt mit dem unbemannten Flugapparat geraten und kehrten sicher zu ihrem Heimatflughafen zurück.»

Was machte die Drohne über dem Schwarzen Meer?

Die MQ-9-Reaper-Drohne wird in erster Linie zur Aufklärung genutzt, sie kann aber auch Präzisionsangriffe durchführen. Sie kann lange in der Luft bleiben und verfügt über Sensoren, die einen weiten Bereich abdecken. Die Drohne wird aus der Ferne gesteuert.

Sie habe einen Routineeinsatz im internationalen Luftraum durchgeführt, «als es von einem russischen Flugzeug abgefangen und getroffen wurde, was zu einem Absturz und dem vollständigen Verlust des MQ-9-Flugzeugs führte», erklärte James Hecker, Kommandeur der US-Luftwaffe in Europa und Afrika. «Die Flugzeuge der USA und der Alliierten werden weiterhin im internationalen Luftraum operieren, und wir fordern die Russen auf, sich professionell und sicher zu verhalten.»

Gibt es Aufnahmen?

Auf die Frage, ob es Videoaufnahmen von dem Vorfall gebe und ob diese womöglich veröffentlicht werden könnten, verwies Pentagon-Sprecher Ryder darauf, dass dafür ein Freigabeprozess durchlaufen werden müsste, um die Geheimhaltung solcher Bilder aufzuheben. Das Ministerium werde die Öffentlichkeit hierzu auf dem Laufenden halten.

Gibt es vergleichbare Zwischenfälle?

Der Vorfall vom Dienstag ist nicht der erste dieser Art. Er reihe sich ein in eine Serie von gefährlichen Aktionen russischer Piloten mit Flugzeugen der USA und der Alliierten im internationalen Luftraum, auch über dem Schwarzen Meer, beklagte das US-Militär weiter.

Für die USA ist es dennoch kein Grund, sich aus dem Luftraum dieser Region zurückzuziehen. «Denn das wird nicht geschehen», betonte Kirby. «Wir werden weiterhin im internationalen Luftraum über internationalen Gewässern fliegen und operieren. Das Schwarze Meer gehört nicht einer einzelnen Nation.»

Was passiert jetzt?

Wie Ned Price, Sprecher des US-Aussenministeriums, bestätigte wollen die USA den russischen Botschafter in Washington einbestellen. Price sagte, er gehe davon aus, dass der Botschafter noch im Laufe des Dienstags zu dem hochrangigen Treffen im Aussenministerium erscheinen werde. Man werde ihn über die «starken Einwände gegen das eindeutig unsichere und unprofessionelle Abfangen» der Drohne informieren. Price betonte, die USA hätten ihre Verbündeten und Partner auf höchster Ebene informiert, als sie von den Einzelheiten des Vorfalls erfuhren.

